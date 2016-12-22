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Екатеринбург

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Публикации за 22.12.16

«Бензовозы не доехали до города»: в Екатеринбурге на АЗС исчезло все топливо (ФОТО)

«Бензовозы не доехали до города»: в Екатеринбурге на АЗС исчезло все топливо (ФОТО)

В Екатеринбурге возник невиданный локальный дефицит автомобильного бензина.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с отсутствием топлива столкнулись автомобилисты сегодня вечером, 22 декабря. По рассказам очевидцев, весь без исключения бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо исчезло на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». «Объехал все заправки компании в центре Екатеринбурга – везде висят таблички из серии «топлива нет». В частности, нет вообще никакого бензина на АЗС «Газпромнефти» на Горького, на Восточной (там две АЗС компании – прим. ред.), а также на Космонавтов. Персонал сети никак не комментирует дефицит бензина. Народ стоит в очередях, ждет подвоза», – сообщил нашему агентству один из водителей.

По его словам, в сложившейся ситуации постоянным клиентам сети приходиться искать АЗС других компаний. В частности, в настоящее время ажиотаж можно наблюдать на «Башнефти», чья АЗС расположена на улице Малышева.

По слухам, причиной острого дефицита бензина стали аномальные морозы на Урале, из-за которых существенно осложнилась доставка топлива на бензовозах, которые работают на солярке. «Они просто не смогли доехать до города. Так говорят некоторые сотрудники компании», – поделился NDNews.ru услышанным на АЗС «Газпромнефть» горожанин. По другим сведениям, всему виной – сбой в работе оптовых нефтяных структур.

Получить оперативный комментарий у представителей нефтяного гиганта нашему агентству в настоящее время не удалось.

Новый День: ''Бензовозы не доехали до города'': в Екатеринбурге на АЗС исчезло все топливо (ФОТО)

Ни одна из АЗС «Газпромнефти» не обслуживает в настоящее время клиентов

Новый День: ''Бензовозы не доехали до города'': в Екатеринбурге на АЗС исчезло все топливо (ФОТО)

Екатеринбург, Игнат Бакин

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