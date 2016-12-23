В Кушве в условиях аномальных морозов жильцы нескольких домов пятый день сидят без тепла и воды

Публикации за 23.12.16

В Кушве в сильные морозы произошло несколько коммунальных аварий, в результате которых около 20 домов остались без тепла и воды. В части домов теплоснабжение восстановлено, а один из домов готовят к расселению, поскольку устранить последствия аварии и запустить отопление не удается с 19 декабря. Прокуратура организовала проверку.

Прокуратура Кушвы организовала проверку по факту отсутствия тепло- и водоснабжения в многоквартирном жилом доме № 10 по улице Гвардейцев. По предварительной информации, 19 декабря произошла авария на сетях теплоснабжения вблизи указанного дома. В настоящее время в рамках устранения последствий ЧП на данном участке задействованы все коммунальные службы города, – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Отметим, в Свердловской области в эти дни стоят сильные морозы – напрмер, вчера в Кушве температура опускалась до -41 градуса.

На деле домов, оставшихся без тепла, было больше. Как пишет портал «Кушва-online», из-за сильных морозов на котельных и теплосетях на прошлой неделе было зафиксировано несколько крупных коммунальных аварий. В результате останова без теплоснабжения осталось более 20 домов, обслуживаемых разными управляющими компаниями. Больше всего пострадали жильцы домов №№ 10, 10а, 12, по ул. Гвардейцев.

Часть прорывов удалось устранить, пустив отопление в жилые дома. Хуже всего обстоят дела по адресу: ул. Гвардейцев, 10. В помещении нет отопления, а также отсутствует водоснабжение и канализация. 22 декабря глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где была рассмотрена сложившаяся проблема. На сегодняшний день в доме Гвардейцев, 10, проживает 22 человека. Членами комиссии было принято решение о необходимости срочного расселения граждан. Администрация окажет помощь переселенцам, предоставив временное жилье, а также технику и грузчиков, – сообщает кушвинский портал.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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