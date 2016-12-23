NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 23.12.16

В Кушве в условиях аномальных морозов жильцы нескольких домов пятый день сидят без тепла и воды

В Кушве в условиях аномальных морозов жильцы нескольких домов пятый день сидят без тепла и воды

В Кушве в сильные морозы произошло несколько коммунальных аварий, в результате которых около 20 домов остались без тепла и воды. В части домов теплоснабжение восстановлено, а один из домов готовят к расселению, поскольку устранить последствия аварии и запустить отопление не удается с 19 декабря. Прокуратура организовала проверку.

Прокуратура Кушвы организовала проверку по факту отсутствия тепло- и водоснабжения в многоквартирном жилом доме № 10 по улице Гвардейцев. По предварительной информации, 19 декабря произошла авария на сетях теплоснабжения вблизи указанного дома. В настоящее время в рамках устранения последствий ЧП на данном участке задействованы все коммунальные службы города, – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Отметим, в Свердловской области в эти дни стоят сильные морозы – напрмер, вчера в Кушве температура опускалась до -41 градуса.

На деле домов, оставшихся без тепла, было больше. Как пишет портал «Кушва-online», из-за сильных морозов на котельных и теплосетях на прошлой неделе было зафиксировано несколько крупных коммунальных аварий. В результате останова без теплоснабжения осталось более 20 домов, обслуживаемых разными управляющими компаниями. Больше всего пострадали жильцы домов №№ 10, 10а, 12, по ул. Гвардейцев.

Часть прорывов удалось устранить, пустив отопление в жилые дома. Хуже всего обстоят дела по адресу: ул. Гвардейцев, 10. В помещении нет отопления, а также отсутствует водоснабжение и канализация. 22 декабря глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где была рассмотрена сложившаяся проблема. На сегодняшний день в доме Гвардейцев, 10, проживает 22 человека. Членами комиссии было принято решение о необходимости срочного расселения граждан. Администрация окажет помощь переселенцам, предоставив временное жилье, а также технику и грузчиков, – сообщает кушвинский портал.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

Почти 70 пожарных тушили столярную мастерскую на Эльмаше. / 23 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Бензовозы не доехали до города»: в Екатеринбурге на АЗС исчезло все топливо (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter