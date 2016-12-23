«Я верю, я его видела!» – зачем детям нужен Дед Мороз (ВИДЕО)

Публикации за 23.12.16

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В преддверии Нового года жаркие дискуссии в интернет-пространстве развернулись на тему восприятия детьми Деда Мороза. Одни яростно защищают право малышей на детские фантазии, другие считают, что чем раньше их чада перестанут верить в небылицы, тем прочнее будут стоять на ногах.

Психологи говорят, что в средней школе у подростков появляется другое восприятие «чуда», и они пытаются самоутверждаться, выразив свое отношение к происходящему примерно так: «Дед Мороз – это родители, ты что, маленький что ли, не знаешь?».

Должны ли дети верить в Деда Мороза и до какого возраста, что думают на эту тему школьники и психологи – смотрите на видео NDNews.ru.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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