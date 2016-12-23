Ветераны разгромили чиновников в День свердловского хоккея / Куйвашев на лед не вышел (ФОТО)

Публикации за 23.12.16

Вчера в Екатеринбурге отпраздновали 70-летие свердловского хоккея. Вместо всеобщего праздника получился вечер для своих – ветераны спорта вышли на лед против чиновников из «белого» и «серого» домов. Кто побоялся взять в руки клюшку, а кто рискнул надеть коньки, и что из этого получилось, смотрите в фоторепортаже NDNews.ru.

Празднование 70-летия свердловского хоккея, начавшееся с торжественной церемонии закладки камня новой арены, продолжилось вчера вечером в КРК «Уралец». Там состоялся матч команды чиновников и политиков области против ветеранов хоккея. Интересно, что губернатор Евгений Куйвашев на льду появился, но в хоккей не играл. В команде правительства можно было увидеть вице-мэра Сергея Тушина, глав минспорта и минпрома Леонида Рапопорта и Сергея Пересторонина, секретаря Свердловского отделения ЕР Виктора Шептия, детского омбудсмена Игоря Морокова, депутата заксо Анатолия Никифорова и других.

Перед игрой прошло награждение победителей Кубка федерации хоккея Свердловской области среди детей 2009 года рождения, в котором принимали участие шесть команд из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Бронзу взяли воспитанники ДЮСШ «Спартаковец», второе место досталось команде «Юность», а первое – ДЮСШ «Автомобилист».

Затем состоялся матч между командами «Титан» (условная сборная правительства Свердловской области) и «Ветеран» – играли два периода «грязного» времени. Между ними прошло мастер-шоу. Игроки обеих команд должны были продемонстрировать мастерство владения шайбой и скорость катания. Также хоккеисты били буллиты – примечательно, что даже действующим игрокам ХК «Автомобилист», которые усилили команду правительства, не удалось реализовать ни одного штрафного броска.

И в мастер-шоу, и в самой игре сильнее оказались ветераны – они одержали победу со счетом 7:2.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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