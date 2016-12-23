В понедельник в Академическом введут в эксплуатацию дом для бюджетников

Публикации за 23.12.16

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга, на улице Краснолесья, 72, построен современный многоэтажный дом, в котором поселятся бюджетники и многодетные семьи.

Дом на 216 семей возведен в рамках реализации проекта жилищно-строительного кооператива с господдержкой на земельном участке, который безвозмездно предоставлен кооперативу Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). В состав кооператива вошли сотрудники бюджетных учреждений города в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также граждане, имеющие трех и более детей. Семьи членов ЖСК смогут оплатить часть стоимости квартиры за счет средств, полученных из областного бюджета, а также банковских кредитов.

Строительные работы начались в июне 2015 года, сразу после передачи земельного участка Агентством ипотечного жилищного кредитования в безвозмездное пользование ЖСК «Альянс». Сейчас тринадцатиэтажный дом общей площадью жилой застройки около 12,139 тыс. квадратных метров полностью готов к сдаче. Общая сметная стоимость строительства составила 558 млн 914 тыс. 299,00 рублей, общая площадь застройки – около 12,139 тыс. квадратных метров. Квартиры в доме сдаются готовыми, «под ключ», с чистовой отделкой. При этом стоимость приобретения одного квадратного метра жилья для членов кооператива составляет 40,1 тыс. руб., что на 40-75% ниже средних рыночных цен на жилье в городе. Такое существенное снижение стоимости достигнуто за счет безвозмездно предоставленного кооператив земельного участка от АИЖК, исключения маржи застройщика и сокращением расходов подрядчика.

Екатеринбург, Служба информации

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