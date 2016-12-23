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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

В мэрии Алапаевска прошли обыски по делу о хищении леса

В мэрии Алапаевска прошли обыски по делу о хищении леса

Полицейские провели выемку документов в администрации Алапаевска по делу о хищении леса.

Как передает корреспондент NDNews.ru, обыски прошли накануне. Эту информацию нашему агентству подтвердил официальный представитель полицейского главка полковник Валерий Горелых. В ведомстве отметили, что визит силовиков в администрацию Алапаевска носил исключительно правовой характер. Сыщики работали в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража леса»). Правоохранители изъяли необходимые документы, которые в настоящее время анализируются.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

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