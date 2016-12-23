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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

«Дороги добра» собирают деньги на поездку мечты для подростков-футболистов. Многие из них ни разу не ездили на поезде (ВИДЕО)

«Дороги добра» собирают деньги на поездку мечты для подростков-футболистов. Многие из них ни разу не ездили на поезде (ВИДЕО)

Волонтеры благотворительного движения объявили о сборе денег на новогоднюю поездку в Казань для футболистов – подростков, которых опекает организация. Созданная год назад «дворовая лига чемпионов» сегодня состоит из 50 детей от семи до пятнадцати лет. Все они – из неблагополучных и неимущих семей.

Футбол для многих ребят стал реальным способом социализации, рассказала NDNews.ru куратор проекта Екатерина Лошакова: «Они у нас тренируются на улице Летчиков. Мы как-то шли оттуда в ДИВС на игру « ВИЗ Синары», мимо вокзала, и зашел разговор, кто куда ездил. Из 15 подростков 13 никогда не ездили никуда вообще, и не были внутри поезда. Так и появилась идея устроить ребятам поездку в Казань».

В столице Татарстана дворовым футболистам покажут стадион, на котором пройдут матчи ЧМ 2018, познакомят с игроками «Рубина». В группу путешественников попадут «ветераны» проекта, играющие с первых дней. На сегодняшний день из требуемых 136 000 рублей собрано 75 600, и на то, чтобы добрать сумму, осталось

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

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