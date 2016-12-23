Виновница смертельного пьяного ДТП в Карпинске приговорена к 2,5 годам колонии

Публикации за 23.12.16

Карпинский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 38-летняя Светлана Морарь признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Кроме того, в пользу родственников погибшего с Морарь взыскан моральный и материальный вред на сумму более 1 млн. рублей.

Напомним, 8 сентября дама 1978 года, управлявшая автомобилем «Шевроле-Нива», столкнулась с ВАЗ-21093 под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП травму головы получил пассажир ВАЗа, мужчина 1962 года рождения. Спустя неделю он скончался в больнице.

Как пояснили очевидцы происшествия, женщина была настолько пьяна, что не могла стоять на ногах. Сотрудники ГИБДД установили ее личность и доставили в полицию, где было проведено медосвидетельствование, показавшее состояние сильнейшего алкогольного опьянения – 1,9 мл/л, составлен административный протокол. Один из очевидцев происшествия предоставил запись с видеорегистратора, на которой было видно, как водитель автомобиля «Шевроле-Нива» неуверенно двигался, совершал крайне опасные маневры, нарушая правила дорожного движения. Примечательно, что в машине женщина ехала вместе с ребенком 2011 года рождения, он находился на заднем сиденье в детском автокресле и при столкновении не пострадал. Сотрудниками полиции было установлено, что женщина несколько дней подряд употребляла алкогольные напитки, находясь вместе с ребенком.

Карпинск, Служба информации

Карпинск. Другие новости 23.12.16

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