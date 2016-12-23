Сотруднику ФСБ, зарезавшему жену и ребенка, тайно продлили арест в Нижнем Тагиле

Публикации за 23.12.16

Сотрудник свердловского управления ФСБ Александр Игнатьев, зверски убивший в Екатеринбурге жену и дочь, неожиданно появился в Нижнем Тагиле. Именно там чекисту продлили меру пресечения – подальше от посторонних глаз.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первый раз ходатайство следствия об аресте Игнатьева рассматривал Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Заседание состоялось 24 октября – в тот день сотрудника ФСБ отправили под арест на два месяца, до 22 декабря. Однако содержался чекист не в СИЗО №1 Екатеринбурга, а в следственном изоляторе ФСБ в Челябинске.

Сегодня выяснилось, что продление меры пресечения состоялось в Нижнетагильском гарнизонном военном суде. Слушание прошло тайно от СМИ. «Я подтверждаю, что Игнатьеву продлили арест. До какого именно числа, пока не могу озвучить – эту информацию необходимо согласовать с председателем суда», – сообщила сегодня NDNews.ru помощник председателя военного суда Юлия Быстрова.

Вменяемое Игнатьеву преступление было совершено 21 октября этого года. В тот день сотрудник свердловского управления ФСБ зарезал свою 33-летнюю жену, находившуюся в декретном отпуске, а также 4-месячную дочь. У женщины, по некоторым данным, он вырезал глаза, и с ребенком расправился с предельной жестокостью. На заседании по аресту чекист о причинах своего поступка говорил туманно. Он заявил, что стал жертвой гипноза, якобы его «зомбировали» по телефону. Говоря о неком вирусе, Игнатьев добавлял, что он может передаваться через любые гаджеты и влиять на сознание. Подогревая публику новой порцией бреда, силовик также утверждал, что «выполнял долг перед родиной». Вероятно, такая многословность Игнатьева и стала причиной назначения тайного заседания по продлению меры пресечения.

Что стало истинной причиной трагедии, пока судить сложно. Сотрудники правоохранительных органов в приватных беседах говорят, что критическим для психического здоровья сотрудника ФСБ могли стать трудности на работе и частые командировки.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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