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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

В свердловском отделении ЛДПР снова сменился координатор

В свердловском отделении ЛДПР снова сменился координатор

В Свердловском отделении ЛДПР снова сменился координатор. Это связано с тем, что предыдущий координатор, Данил Шилков, в сентябре стал депутатом Госдумы, а устав партии запрещает совмещать эти посты.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе отделения, координатором стал Антон Гусев. Он родился в 1976 году в Североуральске, окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «машины и оборудование лесного комплекса», с 2005 года по настоящее время работает в ООО «Промышленная компания «Региональный центр металлопроката» в должности коммерческого директора, проживает в Екатеринбурге. Баллотировался в депутаты заксо от ЛДПР по Краснотурьинскому одномандатному округу № 16.

«Антон Гусев коллегами по партии был отмечен прежде всего за работу на выборах. ЛДПР в 16 избирательном округе показала неплохой результат в законодательное собрание. Кроме того это свежая кровь, и Антон Гусев как руководитель привнесет в работу регионального отделения новые тенденции. К работе он полностью готов, тем более это не новый человек для Свердловского регионального отделения ЛДПР», – пояснил Данил Шилков. Сам новоизбранный координатор отметил, что в первую очередь подхватит работу по подготовке к выборам в 2017 году, а также сконцентрируется на местных отделениях ЛДПР, и не исключает, что их количество может возрасти.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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