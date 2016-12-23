Уралвагонзавод подвел итоги года: корпорация остается одной из самых работоспособных в ОПК России

Публикации за 23.12.16

В Москве состоялось собрание директоров корпорации УВЗ, посвященное подведению итогов работы в 2016 году. В мероприятии приняли участие топ-менеджмент УВЗ, а также директора предприятий, КБ и НИИ, входящих в интегрированную структуру.

«Уралвагонзавод остается одной из самых работоспособных корпораций отечественного ОПК. Ежегодно поставляемые нами изделия исчисляются тысячами единиц, а количество государственных контрактов – сотнями», – отметил на собрании генеральный директор корпорации Олег Сиенко.

В 2016 году корпорация продолжила работу в рамках военно-технического сотрудничества. В сфере самостоятельной внешнеторговой деятельности шел устойчивый рост объема поставок запасных частей, узлов и агрегатов. В течение всего года проводилась работа по продвижению гражданской продукции корпорации на внешние рынки. На различных стадиях проработки находятся проекты создания совместных предприятий по производству и модернизации подвижного состава, производству запчастей, разрабатываются технические задания на проектирование и производство вагонов для инозаказчиков.

Оценивая ситуацию на рынке вагоностроения, первый заместитель генерального директора Юрий Бодяев сказал, что о полной стабилизации вагоностроительной отрасли говорить пока рано, но благодаря мерам господдержки в российском вагоностроении наметились положительные тенденции. УВЗ получила несколько крупных заказов. Кроме того, была увеличена загрузка вагоносборочного и металлургического производств.

«При этом почти 80% всех изготовленных Уралвагонзаводом вагонов – инновационные. Это лучший результат с момента освоения их серийного производства. Практически 100 % выпускаемых вагонов марки «УВЗ» – новые модели, спроектированные за последние 2-3 года,– отметили участники собрания директоров. – Планом 2017 года предусмотрены поставки в адрес российских и зарубежных потребителей 14,5 тысяч грузовых вагонов всех видов».

Ключевым событием уходящего года стало утверждение Советом директоров Стратегии развития УВЗ до 2025 года, – отметил в своем выступлении заместитель генерального директора по развитию корпорации Дмитрий Школьный. В стратегии зафиксированы цели деятельности корпорации и механизмы их достижения. Большую часть мероприятий планируется реализовать в ближайшие два года. Итогом станет создание диверсифицированного интегрированного холдинга, отвечающего за полный жизненный цикл изделий от производства до утилизации.

В ходе мероприятия были награждены директорам предприятий интегрированной структуры УВЗ, чьи коллективы показали отличные производственные результаты в 2016 году. В номинации «Лучший исполнитель НИОКР» победил ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород»). В номинации Лучшие поставщики образцов вооружения военной и специальной техники» – нижнетагильский Уралвагонзавод. Лучшим ремонтным предприятием признан АО «81 БТРЗ» (Армавир), лучшим заводом по ремонту железнодорожной техники – АО «192 ЦЗЖТ» (Брянск). В номинации «Лучшие поставщики специальных комплектующих изделий» – АО «Каменск-Уральский литейный завод» (Каменск-Уральский).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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