Осужденные в уральских колониях получат на Новый год люля-кебаб и картошку фри

Публикации за 23.12.16

Заключенным в уральских колониях готовят на Новый год праздничное меню.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в частности, осужденные в ИК №53 (город Верхотурье) на Новый год смогут полакомиться люля-кебабом. Кроме того, в новогоднее меню включены картофель фри, шаньги с картошкой и зеленый лук, выращенный в учреждении.

Одновременно в сапожной мастерской колонии для Деда Мороза приготовили сюрприз – сапожки, украшенные снежинками. «Осужденные, входящие в состав творческого коллектива клуба, готовят развлекательную программу на новогодние праздники. Сотрудники психологической лаборатории ИК №53 считают, что важно не только физическое здоровье, но и психологическое. Поэтому они проводят с осужденными тренинги и настраивают их на праздничные выходные дни, мотивируют на полезную деятельность в свободное время, – отмечают в ГУФСИН. – Осужденные, в частности, чтобы создать себе новогоднее настроение, оформляют отряды, придумывая различные украшения из подручных материалов. В ИК №53 установили и новогоднюю елку».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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