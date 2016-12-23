«Никаких замков не будет» – на Эльмаше открыли дворовый хоккейный корт (ФОТО)

Публикации за 23.12.16

Сегодня на Эльмаше открыли дворовый хоккейный корт, который долгое время стоял полуразрушенным, но был реконструирован. В микрорайоне планируют возродить культуру дворовых соревнований и заинтересовать взрослых и детей спортом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, корт открылся во дворе дома на улице Старых Большевиков, 52. В церемонии приняли участие сити-менеджер Александр Якоб, глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, а также спонсоры и представители обслуживающей организации, которая будет поддерживать обновленный корт в надлежащем состоянии.

Как рассказал агентству управляющий УК «ЖКХ Орджоникидзевского района» Антон Крылов, коробку восстановили за три месяца.

«Инициатива исходила от главы района Вячеслава Трапезникова, он создал программу «Футбол в каждый дом», и мы очень плотно вместе работали. Мы восстановили освещение корта, провели работы по благоустройству, убрали мусор. Старый корт был непригоден для занятий спортом, но после реконструкции – она заняла три месяца – с помощью благотворительного фонда «Родина» восстановили борта хоккейной коробки», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, корт будет доступен круглосуточно для всех желающих. «Никаких замков не будет. К тому же тут будет работать спортивная секция, в которую все желающие смогут записываться. Но и обычные люди смогут приходить, брать коньки и кататься», – сказал он.

Кстати, аналогичный корт сегодня открыли и во дворе на улице Стачек, 19а. «Оба корта обслуживать будем мы – чистить от снега, заливать. Это наша социальная нагрузка. Пусть лучше дети бегают и занимаются спортом, чем курят и пьют по подъездам», – сказал Антон Крылов.

Также он добавил, что летом на кортах будут работать футбольные секции. На Старых Большевиков планируют установить баскетбольные кольца.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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