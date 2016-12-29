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Екатеринбург

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Публикации за 29.12.16

Кто боится и кто любит Петуха – Предновогодний тест от NDNews.ru

Кто боится и кто любит Петуха – Предновогодний тест от NDNews.ru

Наступающий 2017 год по восточному календарю будет годом Огненного или Красного петуха. Символ, без сомнения, несколько устрашающий. При всем этом Петух нередко становился героем – чаще положительным – в произведениях искусства, и, в общем-то, ничего зловещего в себе не таил. Разве что для героев-антагонистов. В преддверии Нового года редакция NDNews.ru предлагает своим читателям пройти тест и узнать, за что петух может убить главу государства.

1. Символом какого государства является петух?




2. Вопрос посложнее – символом какого государства является жареный петух?




3. За что золотой петушок убил царя Дадона в сказке Пушкина?




4. Что подарила доктору из булгаковских «Записок юного врача» спасенная девушка?




5. За что кукушка из басни Крылова хвалила петуха?




6. Петушиный крик символизирует наступление утра, а потому в фольклоре нечисть боялась его. Но одного известного литературного героя он не спас. Какого?




7. В христианской культуре петух связан с описанием жизни одного из апостолов Христа. В частности, петух считается символом отречения и раскаяния, благодаря кому?




8. На аверсе какой монеты изображается петух?




9. Жители какой страны уверены, что ее очертания напоминают петуха?




Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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