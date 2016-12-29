Кто боится и кто любит Петуха – Предновогодний тест от NDNews.ru

Публикации за 29.12.16

Наступающий 2017 год по восточному календарю будет годом Огненного или Красного петуха. Символ, без сомнения, несколько устрашающий. При всем этом Петух нередко становился героем – чаще положительным – в произведениях искусства, и, в общем-то, ничего зловещего в себе не таил. Разве что для героев-антагонистов. В преддверии Нового года редакция NDNews.ru предлагает своим читателям пройти тест и узнать, за что петух может убить главу государства.

1. Символом какого государства является петух?

Германия

Франция

Австрия

Венгрия

Галльским петухом называют французов или Францию целиком. Объясняется это просто на латыни галл и петух обозначается одним и тем же словом – gallus. Сами французы, кстати, сравнению нисколько не обижаются. Даже наоборот, гордятся им. Петух, например, является официальным символом Национального олимпийского комитета Франции.

2. Вопрос посложнее – символом какого государства является жареный петух?

Португалия

Испания

Франция

Чехия

С жареным петухом связана одна легенда, события которой произошли еще до появления Португалии как государства. Однажды молодой мужчина, остановившийся на постоялом дворе, понравился хозяйке, но он отказал ей, тогда она решила отомстить ему, обвинив его в воровстве. У мужчины нашли подкинутую разозленной женщиной пропажу. Его должны были казнить, но тот объяснил, что если он невиновен, то жареный петух на столе судьи запоет, как живой, в момент казни. Как гласит легенда, так и произошло. С тех пор местные жители стали лепить фигурки петуха из глины и расписывать их – так жареный петух стал одним из неофициальных символов Португалии.

3. За что золотой петушок убил царя Дадона в сказке Пушкина?

из-за темной магии

из-за денег

из-за Шамаханской царицы

из-за убийства старика

В сказке Александра Сергеевича Пушкина «Золотой петушок» мудрец, подаривший царю петушка, ничего не попросил взамен, с уговором, что глава государства исполнит одно его желание по первому требованию. Предметом вожделения стала Шамаханская царица, что сильно разозлило царя Дадона, который убил старика жезлом. Только после этого «петушок спорхнул со спицы,…и царю на темя сел», убив его одним ударом клюва.

4. Что подарила доктору из булгаковских «Записок юного врача» спасенная девушка?

полотенце с петухом

живого петуха

жареного петуха

петушка на палочке

«Полотенце с петухом» – не самый популярный рассказ из булгаковских «Записок юного врача». Спасенная доктором девушка подарила ему «длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом».

5. За что кукушка из басни Крылова хвалила петуха?

за то, что красиво поет

за то, что он защищает ее от воробья

за то, что он хвалит кукушку

она его не хвалила

Мораль сей басни такова: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку».

6. Петушиный крик символизирует наступление утра, а потому в фольклоре нечисть боялась его. Но одного известного литературного героя он не спас. Какого?

Римского из «Мастера и Маргариты» М.А. Булгакова

Хому Брута из «Вия» Н.В. Гоголя

Зайца из сказки «Зайкина избушка»

Бременских музыкантов из одноименной сказки

Одна из самых страшных повестей Гоголя «Вий» заканчивается плачевно для главного героя – нечисть убивает Хому Брута, но не слышит петушиного крика. «Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах».

7. В христианской культуре петух связан с описанием жизни одного из апостолов Христа. В частности, петух считается символом отречения и раскаяния, благодаря кому?

апостолу Андрею

апостолу Фоме

апостолу Петру

апостолу Иуде

Во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу, что готов идти с ним «и в тюрьму, и на смерть». «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня», – ответил Иисус. Согласно Библии, так и вышло. Так что петух стал символом отречения Петра. Правда, по описаниям святого Климента, Петр всю оставшуюся жизнь, когда слышал петушиный крик, вставал на колени и каялся. Так что эта птица стала еще и символом раскаяния.

8. На аверсе какой монеты изображается петух?

форинты (Венгрия)

латы (Латвия)

злотые (Польша)

евроценты

На латвийских монетах номиналом в один лат изображены разные животные. Одно из них – петух. Он появился на одной из самых ходовых монет неслучайно, а в честь рижских петушков, которые украшают крыши домов, служат флюгерами и иногда появляются даже на шпилях церквей.

9. Жители какой страны уверены, что ее очертания напоминают петуха?

Франции

Мексики

Китая

Афганистана

Китайцы считают, что их страна по форме напоминает петуха. И нельзя не согласиться с тем, что некоторое сходство действительно есть.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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