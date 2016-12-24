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Екатеринбург

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Публикации за 24.12.16

В Екатеринбурге Mercedes врезался в опору освещения – водитель погиб (ФОТО)

В Екатеринбурге Mercedes врезался в опору освещения – водитель погиб (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге Mercedes врезался в опору освещения – водитель погиб на месте.

Новый День: В Екатеринбурге Mercedes врезался в опору освещения – водитель погиб (ФОТО)

Как сообщает служба спасения «Сова» авария произошла около половины восьмого утра на перекрестке улиц Гагарина-Ленина. Как передает «Сова» со ссылкой на ГИБДД по городу Екатеринбургу, водитель автомобиля «Мерседес» (1987 года рождения, стаж вождения составляет 10 лет), двигаясь по ул. Гагарина со стороны ул. Малышева, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения на перекрестке ул. Гагарина-Ленина.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится расследование.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.12.16

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