У Шарташского рынка автобус сбил лошадь

Публикации за 24.12.16

В Екатеринбурге маршрутный автобус столкнулся с лошадью. Об этом сообщил политолог Дмитрий Москвин, ставший очевидцем ЧП.

По его словам лобовое стекло автобуса было сильно повреждено, что не помешало водителю продолжить рейс вместе с пассажирами. Животное осталось живо,но от шока предпочло покинуть место ДТП. Несущуюся галопом лошадь видели на улице Куйбышева.

Екатеринбург,, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург,. Другие новости 24.12.16

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