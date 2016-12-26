В Камышлове МУП накопил долгов перед работниками на 6 млн рублей

Публикации за 26.12.16

В Камышлове после вмешательства прокуратуры погасили долг по заработной плате более чем на 6 млн рублей перед 196 работниками МУПа.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сложная финансовая ситуация сложилась в МУП

«Ресурсоснабжающая организация». По информации пресс-службы областной прокуратуры, перед

196 работниками муниципального предприятия образовался долг по зарплате за период с сентября по ноябрь 2016 года в размере свыше 6,2 млн рублей. «В октябре постановлением Госинспекции труда за нарушение трудового законодательства муниципальное предприятие оштрафовали по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ на 40 тыс. рублей», – говорят в надзорном ведомстве.

Руководителю МУПа в ноябре внесли представление с требованием устранить нарушения закона. Также в интересах работников мировому судье было направлено 122 заявления о выдаче приказа по выплате начисленной заработной платы, которые по результатам рассмотрения служители Фемиды удовлетворили. Прокуратура с руководством администрации Камышловского ГО и МУПом провели оперативное совещание. «После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате погашена полностью. Более того, работникам предприятия перечислен аванс за декабрь 2016 года в сумме 880 тыс. рублей», – добавляют в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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