Хоспис в Екатеринбурге назовут именем Доктора Лизы

Публикации за 26.12.16

Первый екатеринбургский хоспис, который открылся при ЦГБ №2, назовут именем погибшей в авиакатастрофе Ту-154Б2 Елизаветы Глинки. Доктор Лиза принимала участие в открытии отделения паллиативной помощи в уральской столице.

Как сообщили в пресс-службе мэра города, именно Доктор Лиза способствовала открытию хосписа – вела переговоры с тогдашним губернатором Свердловской области Александром Мишариным, а также помогла финансово. Фонд «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки собрал два млн рублей пожертвований на оснащение отделения паллиативной помощи в Екатеринбурге. Напомним, оно открылось летом 2016 года.

Доктор Лиза трагически погибла в авиакатастрофе Ту-154Б2 над Черным морем – глава фонда «Справедливая помощь» летела в Сирию, чтобы отвезти лекарства и инвалидные кресла для местных больниц.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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