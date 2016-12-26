Банкротство отца заместителя главы МУГИСО откладывается – истец не заплатил управляющему

Публикации за 26.12.16

Процесс по банкротству отца заместителя министра МУГИСО Александра Самбурского Михаила Самбурского откладывается. Как передает NDNews.ru, иск в отношении Михаила Самбурского подал бизнесмен Владимир Ковязин.

В Арбитражный суд Свердловской области подано исковое заявление о признании банкротом Михаила Самбурского – отца заместителя главы МУГИСО Александра Самбурского – это учредитель и руководитель ряда юридических лиц, в том числе такой известной фирмы как ООО «Похоронный дом «Габбро». Однако суд перенес процесс о банкротстве отца именитого чиновника в связи с тем, что утвердил кандидатуру финансового управляющего из СРО Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» Новосибирска, однако арбитражу не были предоставлены документы, свидетельствующие о выплате вознаграждения в размере 25 000 рублей финансовому управляющему.

В результате заявление о банкротстве было оставлено без движения до 16 января 2017 года. Сам Михаил Самбурский, согласно данным ЕГРЮЛ (система «Контур.Фокус»), тоже является видным бизнесменом. На данный момент он числится учредителем трех компаний – ООО «ЧОП «МАКС СБ», ООО «СК «Регион ВТ» и ПЖСК «Центральный».

Напомним, иск по делу о банкротстве отца одного из ключевых свидетелей по делу МУГИСО был подан 17 ноября этого года. Дело рассматривает судья Юрий Журавлев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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