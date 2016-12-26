В Невьянске будут судить следователя полиции, похищавшую деньги у обвиняемых

Публикации за 26.12.16

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший следователь следственного отдела МО МВД России «Невьянский», которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и краже.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, сотрудница правоохранительных органов при расследовании уголовного дела в 2016 году похитила деньги обвиняемого, изъятые у него при задержании. При этом женщина – следователь, злоупотребляя доверием подследственного, получила пин-коды от его банковских карт, после чего через банковский терминал сняла с них денежные средства. «В результате действий злоумышленницы ее подследственному был причинен ущерб на общую сумму 48 500 рублей», – отмечают в СКР.

По данным ведомства, на счету следователя – не одно преступление. В рамках другого уголовного дела она лично изъяла у подследственной часть похищенных той денежных средств в размере 3 тысяч рублей.

«Обвиняемая в ходе расследования уголовного дела в полном объеме признала вину в совершении инкриминируемых ей деяний и возместила причиненный ею ущерб. Также в ходе расследования уголовного дела начальнику СО МО МВД России «Невьянский» и начальнику МО МВД России «Невьянский» внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщают в СКР.

С отдельным комментарием относительно уголовного дела в отношении сотрудницы полиции сегодня выступил областной полицейский главк. «Преступление, о котором идет речь, выявили сыщики из УСБ ГУ МВД по Свердловской области. Женщина на тот момент уже была уволена из органов внутренних дел. Собранные материалы из ОВД направили в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Фактуры оказалось достаточно, чтобы по сведениям полиции СК возбудил и успешно расследовал уголовное дело. Бывшая следователь вела предварительное расследование по факту незаконного сбыта наркотических веществ. Из уголовного дела майор юстиции исключила информацию об изъятии двух банковских карт и деньги в сумме 19 тысяч рублей. Таким образом, должностное лицо нарушило охраняемые законом интересы общества и государства. Чем закончится данная криминальная история, проинформирую общественность и СМИ дополнительно», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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