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Публикации за 26.12.16

В Верхотурье вынесли приговор мужчине, который свалил на товарища 800 кило макулатуры

В Верхотурье вынесли приговор мужчине, который свалил на товарища 800 кило макулатуры

Верхотурский суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил своего коллегу. Водитель автопогрузчика опрокинул 800 килограмм макулатуры на товарища, пострадавший скончался в больнице.

ЧП произошло 21 декабря 2015 года. За рулем вилочного автопогрузчика, который разгружал грузовую машину, находился 31-летний житель Новой Ляли. Нарушив правила безопасности, мужчина установил три кипы макулатуры, не убедился в их устойчивости и без всяких сигналов начал сдавать назад. Автопогрузчик наехал на препятствие, две верхние кипы по 400 кг каждая сместились и придавили коллегу водителя, который в это время стоял между грузовиком и погрузчиком. Пострадавший скончался в больнице в январе этого года.

В отношении водителя погрузчика было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Как сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Кроме того к дисциплинарной ответственности привлечены двое непосредственных руководителей водителя вилочного автопогрузчика.

Верхотурье, служба информации РИА «Новый День»

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