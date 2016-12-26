Свердловский облсуд ввел запрет на штрафы за парковки на газонах

Публикации за 26.12.16

Свердловский областной суд ввел запрет на привлечение автомобилистов к ответственности за парковку на газонах. Судебная инстанция по обращению правозащитников окончательно указала властям на несоответствие местных правовых актов федеральному законодательству. Отныне любые попытки наказать шоферов за оставление своих автомобилей в «зеленых зонах» признаются незаконными.

Как сообщили NDNews.ru в Комитете по защите прав автовладельцев, такое решение областной суд вынес сегодня, 26 декабря. По информации правозащитной организации, судебная инстанция признала недействующими Правила благоустройства города Екатеринбург и Закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в части, касающейся парковки на газонах. «Федеральное законодательство не предполагает установление дополнительных запретов для остановки и стоянки транспортных средств правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. Таким образом, на территории Свердловской области введен запрет на привлечение к ответственности за парковку на газонах», – пояснили вердикт юристы.

В Комитете отмечают, что на протяжении всего года районные административные комиссии, созданные в городах Свердловской области, штрафовали автовладельцев за парковку на газонах. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в частности, даже существовал «план 800» – не менее 800 штрафов за парковку на газоне в месяц. Часть из этих штрафов были отменены по жалобам самих автовладельцев, не согласных с нарушением. «При этом в нашу организацию поступило более 300 обращений граждан по этому поводу. В результате массовых жалоб и было принято решение обратиться в Свердловский областной суд», – поясняют правозащитники.

Они указывают на то, что Комитет не ставил перед собой цель оправдать парковщиков на газонах. «Но Конституция РФ декларирует, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Мы считаем, что государство не вправе действовать незаконно в отношении автовладельцев. Для законного привлечения водителей к ответственности за парковку на газонах необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, что не составляет особого труда для депутатов Госдумы», – говорят юристы.

Стоит отметить, что в феврале 2016 года Свердловский облсуд уже признал недействующим пункт 1 статьи 19-1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», который имеет следующее содержание: «Самовольное оставление транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках, не повлекшее нарушения правил дорожного движения». Но администрация Екатеринбурга придумала другой способ оштрафовать автовладельцев. Административные комиссии начали штрафовать за нарушение правил охраны зеленых насаждений на озелененных территориях, которые запрещают «производить парковку машин и автомобилей на газонах». Но эта норма противоречит положениям КоАП РФ, ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ПДД, что не раз отмечалось в решениях Верховного суда РФ. Так, 12 июня 2016 года ВС РФ после жалобы уральского водителя постановил, что нарушителям нельзя выписывать штрафы за стоянки на газонах в регионах. Стоянка на газонах действительно запрещена на федеральном уровне, но без какой-либо административной ответственности или штрафов. Эта инициатива идет уже от местных властей. И она незаконна.

Ранее председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сообщала, за шесть месяцев 2016 года службой квартальных было выписано 5223 протокола о штрафах, что в 1,4 больше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом общая сумма штрафов составила 34,7 миллиона рублей. Самым частым нарушением, которые фиксируют квартальные, стала парковка на газонах. Учитывая сегодняшнее решение областного суда, нельзя исключать массовой подачи исков автомобилистов о возврате средств по штрафам.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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