На Урале вынесли приговор банде во главе с экс-депутатом, похитившей 28 тысяч тонн глинозема

Публикации за 26.12.16

В Свердловской области осуждены четверо мужчин, в том числе бывший депутат, которые занимались крупномасштабным хищением глинозема.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказались местные жители в возрасте от 42 до 53 лет. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере») и п.«а» ч.2 ст.174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»). Следствием и судом установлено, что в 2010-2013 годах подсудимые похитили более 28 тысяч тонн глинозема на сумму свыше 300 миллионов рублей. Похищаемый вагонами глинозем вывозился с территории промышленного предприятия в Краснотурьинске под видом известкового порошка. В дальнейшем злоумышленники продавали похищенный глинозем различным заводам, производящим огнеупорные изделия. География преступного сбыта была достаточно широка и охватывала не только Свердловскую область, но и другие регионы России – Московскую, Новгородскую, Воронежскую, Кемеровскую области, город Санкт-Петербург. Глинозем участники организованной группы продавали по ценам, ниже рыночных, что обеспечивало им стабильный спрос на реализуемую продукцию.

«Для придания видимости законности своим преступным доходам злоумышленники легализовали порядка 125 миллионов рублей, якобы полученных ими за поставку цемента. Деятельность преступной группы была пресечена в результате профессиональной работы следователей Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области», – отмечают в СКР.

Приговором Краснотурьинского городского суда подсудимым, в зависимости от роли каждого из них, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с отбыванием в колонии общего режима. В частности, один из членов этой группы – бывший депутат Дубовицкий – получил 10 лет общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Всего осужденным назначены штрафы на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. Кроме того, согласно приговору, с подсудимых надлежит взыскать более 345 миллионов рублей в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

«Необходимо отметить, что четверо злоумышленников, в отношении которых состоялся обвинительный приговор, это только часть организованной группы, специализировавшейся на хищении глинозема. Другие четверо участников этого преступного образования, в отношении которых уголовные дела расследовались следователями СКР и МВД, ранее уже были осуждены к различным мерам наказания», – добавляют в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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