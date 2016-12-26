Скандальный московский «Театр.doc» покажет три спектакля в Ельцин-центре

Публикации за 26.12.16

В феврале в Екатеринбург приедет московский театр документальной пьесы «Театр.doc», известный своими скандальными постановками. Артисты покажут три спектакля в Ельцин-центре: «Краткая история русского инакомыслия», «Простить измену» и «Подлинные истории женщин, мужчин и богов».

Гастроли московского театра документальной пьесы «Театр.doc», известного своими скандальными постановками и смелостью говорить на запретные темы, пройдут в Екатеринбурге 24-26 февраля. «Для показов в Ельцин-центре были выбраны три постановки на совершенно разные темы, которые в уходящем году вызвали острую реакцию и споры как среди театралов со стажем, так и среди зрителей, впервые попавших в театр», – сообщает пресс-служба центра.

24 февраля зрители увидят спектакль «Краткая история русского инакомыслия» – постановка по документам и песням XVII-XX веков. Этот спектакль состоит из новелл о тех, кто жил и умер в состоянии «вопреки» и «не как все», кто готов был отдать жизнь за свои убеждения, не отступив от них ни на шаг. Осмысление жизни в государстве, с которым ты не согласен.

25 февраля покажут постановку «Простить измену» – новое исследование, автором которой стала режиссер и драматург, одна из основательниц «Театра.doc» Елена Гремина, посвящено феномену измены. В основу спектакля положены результаты социологических опросов на тему женоубийства. Заставкой к действу идет сухая информация: столько-то процентов осужденных в момент совершения убийства любили своих жен, столько-то – испытывали к ним симпатию, треть опрошенных респондентов утратили чувство любви к потерпевшим. Создатели спектакля задаются вопросами: почему так больно, когда изменяют? Почему идут века, а в человеке ничего не меняется? Как измену переживают современные мужчины и возможно ли вообще это пережить?

И в завершение гастролей екатеринбургскому зрителю покажут «Подлинные истории женщин, мужчин и богов», показ – 26 февраля. Спектакль состоит из пяти новелл, переосмысляющих греческие мифы. Выясняется, что Медея не убивала своих детей, а Сизиф не может жить без своего камня. Историю ткачихи Арахны, бросившей вызов богине Афине, рассказывает бывшая заключенная, а ныне актриса Марина Клещева: миф перекликается с ее воспоминаниями о СУС – «строгих условиях содержания» – где особо злостных нарушительниц порядка заставляют плести авоськи. «Подлинные истории…» вошли в десятку самых ожидаемых спектаклей сезона, по версии издания ТеатрALL.

«Театр.doc» – московский театр документальной пьесы. Театр работает с подлинными текстами, интервью. Это особый жанр, существующий на стыке искусства и злободневного социального анализа. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на актуальные и своевременные темы окружающей действительности. Используются свидетельства реальных людей, техника verbatim, «глубокая импровизация», театральные игры и тренинги.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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