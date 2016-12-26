«Урал» заключил контракт с 21-летним воспитанником «Локомотива»

Публикации за 26.12.16

Футбольный клуб «Урал» заключил долгосрочный контракт на 4,5 года с молодым полузащитником Александром Ломакиным. 21-летний футболист в составе «шмелей» начнет подготовку ко второй части сезона уже в январе.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе «Урала», Ломакин начинал заниматься футболом в школе московского «Спартака», затем перешел в столичный «Локомотив». В составе молодежной команды этого клуба он провел три сезона. В первенстве-2013/14 с 17 забитыми мячами Александр стал лучшим бомбардиром команды. В то же время Ломакин привлекался и к тренировкам с основным составом «железнодорожников», где работал под руководством Славена Билича и Леонида Кучука.

Затем Ломакин пополнил состав красноярского «Енисея», в составе которого 20 сентября 2014 года дебютировал в ФНЛ. Летом 2015 года Ломакина арендовал португальский клуб «Лейрия». В первенстве Португалии он выступал в течение полугода, после чего вернулся в «Енисей».

В этом году молодой полузащитник был лидером красноярского клуба и стал одним из открытий первой части нынешнего сезона. На его счету 7 забитых мячей. 4 гола – в первенстве ФНЛ, 3 забитых мяча – в Кубке России. В 1/16 финала Кубка страны мяч, забитый Александром Ломакиным, помог «Енисею» обыграть московский ЦСКА.

Добавим, что Александр Ломакин был капитаном юношеской сборной России. В составе этой команды на его счету 25 матчей и 12 забитых мячей.

«Мы вели переговоры с «Енисеем» о переходе этого футболиста, и руководство красноярского клуба с сожалением отпустило Александра к нам в «Урал», хотели оставить его у себя. Но я считаю, что его переход в наш клуб – правильное решение. Парень молодой, с большим желанием попробовать себя в премьер-лиге. В Красноярске Ломакин хорошо играл и ярко себя проявил. Это качественный плеймейкер с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку, и что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей. Мы берем Александра не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, а для того, чтобы играл и приносил пользу команде», – прокомментировал приобретение главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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