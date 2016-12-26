Публикации за 26.12.16

Житель Екатеринбурга добровольно сдал в полицию коллекцию патронов.

Как сообщили NDNews.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в дежурную часть ОП №15 с заявлением обратился местный житель, который решил добровольно сдать имеющиеся у него боеприпасы. «Среди них – части для ручной гранаты и различные патроны в количестве более 370 штук. Мужчина 1973 года рождения с 18 лет коллекционировал их, выменивая или приобретая у друзей, а также собирал гильзы различного калибра, – говорят в ведомстве. – Весь арсенал в законном порядке будет направлен на исследование и впоследствии уничтожен. А гражданин получит вознаграждение в размере, установленном постановлением правительства Свердловской области».

Полиция Екатеринбурга предупреждает, что за незаконное хранение оружия и иных боеприпасов статьей 222 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 26.12.16

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