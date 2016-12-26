NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 26.12.16

Житель Екатеринбурга добровольно сдал в полицию коллекцию патронов

Житель Екатеринбурга добровольно сдал в полицию коллекцию патронов

Житель Екатеринбурга добровольно сдал в полицию коллекцию патронов.

Как сообщили NDNews.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в дежурную часть ОП №15 с заявлением обратился местный житель, который решил добровольно сдать имеющиеся у него боеприпасы. «Среди них – части для ручной гранаты и различные патроны в количестве более 370 штук. Мужчина 1973 года рождения с 18 лет коллекционировал их, выменивая или приобретая у друзей, а также собирал гильзы различного калибра, – говорят в ведомстве. – Весь арсенал в законном порядке будет направлен на исследование и впоследствии уничтожен. А гражданин получит вознаграждение в размере, установленном постановлением правительства Свердловской области».

Полиция Екатеринбурга предупреждает, что за незаконное хранение оружия и иных боеприпасов статьей 222 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 26.12.16

Пресная конференция. Послесловие к, возможно, последнему итоговому обращению Куйвашева (ФОТО). / Вопрос о подорожании проезда в транспорте решится под Новый год. / Качканарскому мэру говорят о неэффективности.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter