Первоуральский Роспотребнадзор выписал «Евросети» штрафы на 1,4 млн рублей

Первоуральский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области провел масштабную проверку «Евросети». По итогам коммерсантам выписали штрафы общей суммой более 1,4 млн рублей.
Плановая проверка затронула 48 торговых объектов ООО «Евросеть-Ритейл». Нарушения оказались многочисленными и разнообразными, нарушены: законодательство о защите прав потребителей, санитарное законодательство, о техническом регулировании, есть и нарушения законодательства РФ против порядка управления. Среди «проколов» – при реализации товара включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, введение потребителей в заблуждение о качестве товара. Часть товара продается без информации об изготовителе, часть – без документации о сертификате соответствия. Заодно сотрудников салонов связи поймали на курении в запрещенных местах. А должностные лица пытались помешать сотрудникам Роспотребнадзора вести проверку.
«Всего в ходе проверки выявлено более тысячи нарушений пунктов законодательства РФ», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства. За то, что ООО «Евросеть-Ритейл» в установленный срок не исправило часть нарушений, компанию оштрафовали на 150 тысяч. Еще более 700 тысяч рублей штрафов – за административные нарушения, кстати, по этим же статьям Роспотребнадзор изъял из оборота планшетные компьютеры, абонентские радиостанции, смартфоны, мобильные телефоны, гарнитуры, игровые системы и многие другие товары. Наконец, после повторной внеплановой проверки на компанию наложили еще 589 тысяч рублей штрафов. Часть протоколов еще находится в Арбитражном суде.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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