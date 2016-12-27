На проспект Ленина вернулись абажуры Ради (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

Уже в пятый раз подряд уличный художник Тима Радя установил на фонарях уличного освещения абажуры. Это стало городской традицией, означающей приход зимы. С наступлением весны абажуры вновь снимут.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, впервые абажуры в Екатеринбурге появились в 2011 году. Они пришлись по вкусу горожанам, но не властям – те посчитали, что это нарушает правила благоустройства и решили демонтировать арт-объект, что вызвало волну гнева у населения, и абажуры вернули. С тех пор каждую зиму художник Тима Радя устанавливает абажуры на проспекте Ленина на участке возле бывшего УрГУ, а весной снимает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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