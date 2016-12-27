В Екатеринбурге потеплеет к концу года

Публикации за 27.12.16

В Екатеринбурге потеплеет к концу этой недели и, соответственно, к концу 2016 года. В ближайшие дни будет до -5 градусов и снежно.

Как сообщили в Гидрометцентре России, вторник станет самым холодным днем недели, ожидается до -10 градусов. Но уже завтра днем столбики термометров поднимутся до -7 градусов, такая же температура воздуха будет в четверг и пятницу. К концу рабочей недели пойдет снег, в последний день года, 31 декабря, тоже будет снежно и до -5 градусов. В первый день Нового года будет еще теплее – до -3 градусов, возможен снег, будет облачно с прояснениями.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

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