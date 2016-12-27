NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 27.12.16

В Екатеринбурге потеплеет к концу года

В Екатеринбурге потеплеет к концу года

В Екатеринбурге потеплеет к концу этой недели и, соответственно, к концу 2016 года. В ближайшие дни будет до -5 градусов и снежно.

Как сообщили в Гидрометцентре России, вторник станет самым холодным днем недели, ожидается до -10 градусов. Но уже завтра днем столбики термометров поднимутся до -7 градусов, такая же температура воздуха будет в четверг и пятницу. К концу рабочей недели пойдет снег, в последний день года, 31 декабря, тоже будет снежно и до -5 градусов. В первый день Нового года будет еще теплее – до -3 градусов, возможен снег, будет облачно с прояснениями.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

На проспект Ленина вернулись абажуры Ради (ФОТО). / Оптимизация на 10%, кредитные долги и сделки с областью – с чем придется жить свердловским муниципалитетам в 2017 году. / 27 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter