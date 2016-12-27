Уральца отправили в колонию за укус полицейского при попытке съесть крестик

Публикации за 27.12.16

В Невьянске ранее судимого мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Судебная инстанция отправила дебошира за укус полицейского в колонию на три года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказался 27-летний Владимир Мартьянов. «26 июля 2016 года гражданин по подозрению в краже аккумулятора из машины, припаркованной у дома по улице 8 Марта, был доставлен в Невьянске в отделение полиции №13. Стражи порядка попросили снять его металлическую цепочку с крестиком и сдать на хранение. Мужчина отказался это делать, вместо этого попытался их проглотить. Препятствуя этому, стражи порядка стали отнимать у него украшение. После того, как им это удалось, злоумышленник укусил помощника дежурного в звании прапорщика полиции за запястье», – сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Приговором суда дебошир признан виновным и, с учетом не отбытого им наказания по предыдущему приговору суда, он осужден к трем годам лишения свободы.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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