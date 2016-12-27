В Екатеринбурге ночью полыхали два жилых дома (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошло два пожара в жилых домах. На ВИЗе сгорел частный дом, а на Синих Камнях выгорела квартира в пятиэтажке. В обоих случаях обошлось без жертв.

Сообщение о первом пожаре – на улице Хрустальной – поступило около 22:40. Загорелась квартира на втором этаже в пятиэтажном доме.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели эвакуировали 7 человек, в том числе троих детей. К 22-55 ликвидировали открытое горение, через час пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Второй пожар произошел на ВИЗе, на улице Лялинской. Здесь загорелся частный дом. Огонь уничтожил около 100 кв. метров строения, повреждены перегородки и перекрытие.

Фото службы спасения «Сова»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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