ХК «Автомобилист» проиграл первый матч на Кубке Шпенглера

Публикации за 27.12.16

Вчера вечером ХК «Автомобилист» провел свой первый матч на Кубке Шпенглера в Швейцарии. Противником екатеринбуржцев стала местная команда «Лугано», которая сумела в два раза перебросать подопечных Владимира Крикунова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Лугано» – сказалось множество удалений в составе «Автомобилиста». В нашей команде шайбы забросили Дмитрий Моня и Артем Гареев, который в последних играх умудрился сделать два хет-трика. Его признали лучшим игроком вчерашнего матча.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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