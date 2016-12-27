NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 27.12.16

ХК «Автомобилист» проиграл первый матч на Кубке Шпенглера

ХК «Автомобилист» проиграл первый матч на Кубке Шпенглера

Вчера вечером ХК «Автомобилист» провел свой первый матч на Кубке Шпенглера в Швейцарии. Противником екатеринбуржцев стала местная команда «Лугано», которая сумела в два раза перебросать подопечных Владимира Крикунова.

Новый День: ХК ''Автомобилист'' проиграл первый матч на Кубке Шпенглера

Как передает корреспондент NDNews.ru, матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Лугано» – сказалось множество удалений в составе «Автомобилиста». В нашей команде шайбы забросили Дмитрий Моня и Артем Гареев, который в последних играх умудрился сделать два хет-трика. Его признали лучшим игроком вчерашнего матча.

Новый День: ХК ''Автомобилист'' проиграл первый матч на Кубке Шпенглера
Новый День: ХК ''Автомобилист'' проиграл первый матч на Кубке Шпенглера
Новый День: ХК ''Автомобилист'' проиграл первый матч на Кубке Шпенглера
Новый День: ХК ''Автомобилист'' проиграл первый матч на Кубке Шпенглера
Новый День: ХК ''Автомобилист'' проиграл первый матч на Кубке Шпенглера

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

В Екатеринбурге ночью полыхали два жилых дома (ФОТО). / В Екатеринбургском театральном институте официально – новый ректор. / Уральца отправили в колонию за укус полицейского при попытке съесть крестик.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter