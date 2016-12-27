NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 27.12.16

«Урал» не сыграет на «Зенит-арене» первым – срок сдачи стадиона снова перенесли (ФОТО)

«Урал» не сыграет на «Зенит-арене» первым – срок сдачи стадиона снова перенесли (ФОТО)

Сроки сдачи знаменитой «Зенит-арены», одного из самых дорогих стадионов в мире, вновь перенесли. До Нового года футбольную площадку не успеют закончить. Ранее предполагалось, что ФК «Урал» станет первым футбольным клубом, который опробует арену в качестве гостей.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, на строительство стадиона в Санкт-Петербурге потратили уже больше 43 млрд рублей, а работы ведутся в течение шести лет. Еще вчера, 26 декабря 2016 года, они должны были быть завершены, однако подрядчик вновь не уложился в отведенный срок – он должен был адаптировать стадион под требования ФИФА, но финальную точку отложили на конец марта 2017 года.

Интересно, что первый матч ФК «Зенит» на новой арене должен был провести против екатеринбургского ФК «Урал» – встреча запланирована на 23 апреля, так что не исключено, что матч пройдет в другом месте, и «шмели» не будут первыми гостями «Зенит-арены».

«Комфортабельные сиденья» «Зенит-арены», фото vk.com
«Комфортабельные сиденья» «Зенит-арены», фото vk.com

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

ХК «Автомобилист» проиграл первый матч на Кубке Шпенглера. / В Екатеринбурге ночью полыхали два жилых дома (ФОТО). / В Екатеринбургском театральном институте официально – новый ректор.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter