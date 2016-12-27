«Урал» не сыграет на «Зенит-арене» первым – срок сдачи стадиона снова перенесли (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

Сроки сдачи знаменитой «Зенит-арены», одного из самых дорогих стадионов в мире, вновь перенесли. До Нового года футбольную площадку не успеют закончить. Ранее предполагалось, что ФК «Урал» станет первым футбольным клубом, который опробует арену в качестве гостей.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, на строительство стадиона в Санкт-Петербурге потратили уже больше 43 млрд рублей, а работы ведутся в течение шести лет. Еще вчера, 26 декабря 2016 года, они должны были быть завершены, однако подрядчик вновь не уложился в отведенный срок – он должен был адаптировать стадион под требования ФИФА, но финальную точку отложили на конец марта 2017 года.

Интересно, что первый матч ФК «Зенит» на новой арене должен был провести против екатеринбургского ФК «Урал» – встреча запланирована на 23 апреля, так что не исключено, что матч пройдет в другом месте, и «шмели» не будут первыми гостями «Зенит-арены».

«Комфортабельные сиденья» «Зенит-арены», фото vk.com

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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