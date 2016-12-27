Екатеринбург принял бюджет-2017 и снова просит денег у области для компенсации транспортных льгот

Публикации за 27.12.16

Городская дума Екатеринбурга сегодня в окончательном втором чтении приняла трехлетний проект бюджета на 2017 год. Утверждение финансового документа прошло гладко и без каких-либо претензий со стороны депутатов, но во время обсуждения парламентарии вновь обратились к «больному» вопросу города – невыплата областью компенсации за провоз льготников и убытки муниципальных транспортных предприятий.

Как передает корреспондент NDNews.ru, тему транспортных льгот поднял мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По его словам, за ноябрь количество поездок областных и федеральных льготников на муниципальном транспорте составило порядка 4 миллионов. Разница льготного проезда от себестоимости составляет от 6 до 9 рублей. «У меня вопрос: нам кто компенсирует эту сумму? Зарплата на автотранспортных предприятиях составляет 23 тысячи рублей, хотя средняя зарплата по городу – свыше 40 тысяч. Наши предприятия генерируют долги, но опять все молчат», – заявил градоначальник.

И.о. начальника финансового департамента Анна Турунцева подтвердила, что в настоящее время компенсация провоза льготников идет только из городского бюджета, на 2017 год заложена сумма 700 миллионов рублей.

Депутат Юрий Дозорец обратил особое внимание на состояние екатеринбургского метрополитена. «Нам на прошлом заседании Шафрай (директор метрополитена – прим. NDNews.ru) докладывал, что износ техники составил 60%. Метро – это объект повышенной опасности, там необходимо соблюдать технический регламент, все правила безопасности. Завтра состоится заседание РЭК, и возможно поднимут стоимость проезда. Но хватит ли метро этой стоимости? Может нужно заложить компенсацию и для метрополитена? Предлагаю с этой просьбой обратиться в область», – заявил парламентарий.

Евгений Ройзман отметил, что администрация города со своей стороны уже сделала запрос в правительство области о компенсации транспортных льгот, и предложил закрепить просьбу обращением городской думы.

В остальном, новый бюджет Екатеринбурга не вызвал нареканий у депутатов. Напомним, на 2017 год доходы города составят 33,264 миллиарда рублей, расходы – 34,130 миллиардов рублей, дефицит – 867 миллионов рублей. В целом, объем заимствований Екатеринбурга в 2017 году планируется в размере 684,6 миллионов рублей – эти деньги будут направлены на погашение дефицита казны. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года определен в размере 2,831 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

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