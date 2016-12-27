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Публикации за 27.12.16

Ансамбль ЦВО должен был лететь на Ту-154, который разбился в Черном море

Ансамбль ЦВО должен был лететь на Ту-154, который разбился в Черном море

Ансамбль песни и пляски ЦВО должен был вернуться из Сирии в Екатеринбург на борту Ту-154, который разбился в Черном море 25 декабря. Учитывая трагедию, творческий коллектив вынужденно задерживается в Сирии и ждет нового рейса от Минобороны.

Как передает корреспондент NDNews.ru, артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступали в Сирии на российской авиабазе, поздравляли военных с наступающим Новым годом. Ожидалось, что участники коллектива вернутся в Екатеринбург на борту того самого Ту-154, который в минувшее воскресенье потерпел крушение. Об этом заявил главный дирижер ансамбля ЦВО Андрей Семочкин. И теперь артисты ждут дополнительного рейса от Минобороны, чтобы вылететь домой. В пресс-службе Центрального военного округа заявляют, что проблем с вылетом из Сирии нет – участники ансамбля отправятся в Екатеринбурге ближайшим самолетом. При этом в ЦВО отмечают, что спекулировать на теме отложенного вылета уральцев не стоит – они, теоретически, могли улететь из Сирии и другим самолетом. Так или иначе, участников ансамбля ждут домой в ближайшие два дня.

Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром в воскресенье. Самолет Ту-154 Минобороны РФ, вылетев из Адлера, упал в Черное море через несколько минут полета. Погибли 92 человека – артисты и музыканты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить российских военных в Сирии, журналисты нескольких федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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