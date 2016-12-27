В деле о ликвидации каменских троллейбусов новая уголовка: похищено имущество на 2,7 млн рублей

Публикации за 27.12.16

Процесс ликвидации каменского транспортного предприятия обрастает новыми уголовными делами. Предъявлено обвинение председателю ликвидационной комиссии Владиславу Наруцкому. По версии следствия, он похитил имущество на 2,7 млн рублей.

Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего Владислава Наруцкого. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере»).

На момент совершения преступления Наруцкий являлся председателем ликвидационной комиссии ОАО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки». По версии следствия, в 2015 году обвиняемый похитил лом черных металлов, образовавшийся от резки корпусов автобусов и троллейбусов. Лом он сдал от имени физлица, а деньги присвоил, вместо того, чтобы внести их в кассу предприятия. Похищено имущество на сумму 292 тысячи рублей.

В том же году Наруцкий наладил реализацию запчастей троллейбусов, продажа шла от имени другого предприятия, ущерб – 396 тысяч. Кроме того, он похитил и распродал трансформаторы и электрооборудование тяговых подстанций троллейбусных линий Каменска-Уральского, ущерб – более 2,1 млн рублей. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Синарский районный суд города.

Добавим, сегодня в Синарском райсуде рассматривается дело Валерия Беспутина, экс-гендиректора предприятия, который обвиняется в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Грустная история ликвидации троллейбусного движения в Каменске-Уральском началась в феврале 2014 года, когда троллейбусный парк оказался на грани выживания. В марте в ПТП сменился руководитель: вместо Владимира Кайсарова (при котором, отметим, ПТП сменило форму организации с МУП на ОАО) был назначен Валерий Беспутин. Тогда же губернатор Евгений Куйвашев обсудил проблему с главой города Михаилом Астаховым и пообещал помочь муниципалитету областными деньгами. Но к концу 2014 года стало известно, что никакой помощи город не дождется, троллейбусное сообщение исчезнет. В марте 2015 года движение троллейбусов в Каменске-Уральском было прекращено. «Тяговые подстанции, обеспечивающие движение троллейбусов в Каменске-Уральском, обесточены. Причина – просроченная задолженность УК «ПТП» за электроэнергию на движение», – сообщили тогда в мэрии. Позже власти Каменска-Уральского приняли решение полностью демонтировать контактную линию троллейбусной сети. Руководитель пресс-службы городской администрации Елена Шеремет тогда подтвердила, что принято решение о демонтаже проводов для дальнейшей продажи, и другого выхода у города нет.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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