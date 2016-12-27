«Уральские авиалинии» пополнили парк еще одним аэробусом А320

Публикации за 27.12.16

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на условиях операционного лизинга приобрела еще один самолет линейки А320. Новый лайнер прилетел в Екатеринбург в минувшие выходные и уже прошел все необходимые технические работы для подготовки воздушного судна к вылету. Планируется, что свой первый рейс в цветах «Уральских авиалиний» самолет выполнит сегодня 27 декабря, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Теперь общее количество самолетов в авиапарке УА достигло 38 машин: 20 А320, 11 – А321, 7 – А319. Программа обновления флота реализуется в авиакомпании с 2006 года. Ежегодно в оборот вводятся новые воздушные суда. В планах компании в 2017 году получить еще 3 самолета семейства А320, а к 2020 году довести количество самолетов в парке до 50.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

Во дворах Верх-Исетского района начали встречать Год петуха (ФОТО). / В деле о ликвидации каменских троллейбусов новая уголовка: похищено имущество на 2,7 млн рублей. / Ансамбль ЦВО должен был лететь на Ту-154, который разбился в Черном море. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»