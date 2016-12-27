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Екатеринбург

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Публикации за 27.12.16

«Уральские авиалинии» пополнили парк еще одним аэробусом А320

«Уральские авиалинии» пополнили парк еще одним аэробусом А320

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на условиях операционного лизинга приобрела еще один самолет линейки А320. Новый лайнер прилетел в Екатеринбург в минувшие выходные и уже прошел все необходимые технические работы для подготовки воздушного судна к вылету. Планируется, что свой первый рейс в цветах «Уральских авиалиний» самолет выполнит сегодня 27 декабря, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Теперь общее количество самолетов в авиапарке УА достигло 38 машин: 20 А320, 11 – А321, 7 – А319. Программа обновления флота реализуется в авиакомпании с 2006 года. Ежегодно в оборот вводятся новые воздушные суда. В планах компании в 2017 году получить еще 3 самолета семейства А320, а к 2020 году довести количество самолетов в парке до 50.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

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