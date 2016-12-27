Екатеринбург показал 18-процентное падение продаж автомобилей в 2016 году

Публикации за 27.12.16

В Екатеринбурге продолжается падение продаж новых автомобилей, несмотря на оптимистичные прогнозы федеральных и областных властей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с января по ноябрь в Екатеринбурге было продано 31 948 новых легковых автомобилей, что на 18% меньше показателя аналогичного периода 2015 года. При этом в ноябре впервые начиная с декабря 2013-го зафиксирован рост продаж автомобилей по итогам одного месяца. Дилеры реализовали 3280 машин, что на 1% больше показателя за ноябрь 2015 года, говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург».

По данным аналитиков, впервые в этом году в топ-10 по итогам одного месяца сразу 7 брендов показали положительную динамику – Lada, KIA, Hyunda, VW, UAZ, Skoda, GAZ. В минусе остались Renault, Toyota и Nissan.

В борьбе за 3-е место KIA обошла Toyota. Японский бренд стал сдавать позиции во втором полугодии, а корейский, начиная с октября, стал резко наращивать продажи. Также в конце года может обостриться борьба за 9-е место между Skoda и GAZ.

«В декабре не стоит ожидать очередного роста рынка из-за относительно высокого показателя прошлого года, – считает директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин. – Но по итогам всего года мы увидим падение менее чем на 20%, что можно признать успехом, если смотреть на динамику продаж в первом полугодии».

В премиум-сегменте лидером остается Lexus, который впервые готовится стать самой популярной маркой этого класса по итогам всего года. В топ-30 впервые появился Ravon, заменивший на рынке Daewoo. Вместе с тем доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 11 месяцев составляет 2,5%.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

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