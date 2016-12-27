Год 2016 для УВЗ: от досрочного выполнения гособоронзаказа до побед на танковом биатлоне

Публикации за 27.12.16

Корпорация «Уралвагонзавод» подвела итоги уходящего года. Он выдался удачным: как и прежде, УВЗ выполняет гособоронзаказ и разрабатывает новые машины. В этом году продукцию корпорации не раз отмечали как самую успешную в своем секторе.

В этом году «Уралвагонзавод» выполнил более 90 госконтрактов, из которых более 70 % – долгосрочные. Причем уже несколько лет гособоронзаказ выполняется досрочно, к примеру, в этом году последняя специальная пожарная машина, которую производит Омский завод транспортного машиностроения («дочка» УВЗ) была поставлена заказчику еще в сентябре.

В этом году корпорация поставила на производство семь образцов вооружения. Наиболее важный их них – танк Т-72Б3.Началось производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ. Успехи не остались незамеченными. Гендиректора УВЗ Олега Сиенко избрали заместителем председателя Союза машиностроителей России.

Возможности УВЗ демонстрируются на крупнейших международных форумах и выставках. Как пишет «Независимая газета», на выставке Africa Aerospace & Defence в ЮАР «Уралвагонзавод» демонстрировал свои производственные возможности, экспонируя модели уже действующей техники и ведущихся разработок. Среди них были боевая машина огневой поддержки БМПТ «Терминатор», танки Т-90С и Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, а также инженерная техника: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, инженерная машина разграждения ИМР-3М и мостоукладчик МТУ-72. На подмосковном форуме «Армия-2016» «Уралвагонзавод» показал более 50 единиц военной техники, включая танки Т-90МС, Т-72Б3 и боевую машину поддержки танков БМПТ-72. В Индии была представлена новинка года – уникальный танковый комплекс дистанционного подрыва осколочно-фугасных снарядов с моделью 125-мм танкового выстрела ЗВОФ128, со снарядом осколочного типа с дистанционным подрывом на траектории ЗОФ82. УВЗ принимал участие в выставке KADEX-2016, ADEX 2016 в Баку и, конечно, Russia Arms Expo, которую «Уралвагонзавод» и организует.

Еще одним ярким средством продвижения продукции УВЗ стал «Танковый биатлон» – уже ставшее традиционным зрелищное и эффектное состязание на подмосковном полигоне. В этом году мировые эксперты «звездой» танкового биатлона назвали предоставленный УВЗ танк Т-72Б3.

Что касается планов на будущее, то УВЗ, согласно Стратегии развития до 2025 года, займется диверсификацией производства. «В ней предусмотрено несколько важных направлений развития – совершенствование системы управления, увеличение объема продаж, завоевание лидерства по инновациям в отраслях военного и транспортного машиностроения, причем доля инновационной продукции в выручке должна составлять не менее 75%. Кроме того, стратегия предполагает организацию нового партнерства в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), в производстве и сбыте продукции по действующим и новым бизнес-направлениям. Руководство УВЗ планирует повысить операционную эффективность корпорации, а также обеспечить рост производительности труда до уровня лучшей российской практики. Итогом реализации стратегии должно стать создание диверсифицированного интегрированного холдинга, который будет нести ответственность за полный жизненный цикл производимых изделий – от производства до утилизации. При этом доля гражданской продукции в выручке должна достичь 46%», – сообщает федеральное издание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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