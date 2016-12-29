«Шаг по пути к коммунизму», «пролетарии всех стран, извините» и «способность держать удар» / О чем говорили главы СССР и России перед боем курантов (АУДИО, ВИДЕО)

Публикации за 29.12.16

Новогоднее поздравление главы государства кажется нашему народу неотъемлемой частью праздника. Президенты (а ранее – генсеки) подводят итоги года уходящего и дают некое напутствие на будущее. Редакция NDNews.ru предлагает читателям вспомнить, как менялась новогодняя риторика в разные исторические периоды.

Прежде всего следует отметить, что Новый год в СССР отмечали не всегда. Выходным днем 1 января стало только с 1947 года. До 1936 года не проводились и детские елки – их считали «буржуазным пережитком». О том, что елку детям надо вернуть, написал большевик Павел Постышев в редакцию газеты «Правда». «Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком», – написал он. Иосиф Сталин предложение поддержал.

Но традиция новогодних поздравлений советского руководства – сначала по радио, потом по телевидению – зародилась позже. Первое новогоднее радиопоздравление председателя ЦИК СССР Михаила Калинина общенародным считать нельзя: в 1935 год он посредством радио обратился только к полярникам. Первое новогоднее радиообращение ко всему советскому народу прозвучало в тяжелый час: 31 декабря 1941 года, и снова – от Калинина, а не от Сталина. Его речь транслировалась на всю страну. Калинин говорил о том, что уже больше шести месяцев страна ведет тяжелую кровопролитную войну против немецких фашистских оккупантов, о героизме Красной армии, о том, что ее умом и геройством восхищается весь мир. «Враг остановлен! Он бежит! Красная армия 20 дней назад перешла на ряде участков фронта от активной обороны в решительное наступление на вражеские войска… Поздравляю вас и желаю в новом 1942 году разбить без остатка наших смертельных врагов, немецких захватчиков. С новым годом, товарищи!», – завершил он свое поздравление.

31 декабря 1943-го Калинин объявил о коренном переломе в ходе войны. Существенную часть его речи составил перечень городов и областей, которые были освобождены в 1943 году от фашистской оккупации.

Затем традиция новогодних поздравлений вновь прервалась, теперь – до смерти Сталина. А во времена Никиты Хрущева транслировалось по радио обезличенное поздравление от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР.

Привычный для нас формат ежегодного выступления по телевидению заложил в 1970 году «дорогой Леонид Ильич». Первое его поздравление было наполнено победными реляциями: «Советский народ провожает его (1970 год) с сознанием исполненного долга и с хорошим настроением. Это был год свершений. Повсюду на советской земле, от Балтики до Тихого океана, от Северного ледовитого океана и до Карпат, выросли сотни предприятий, появились новые магистрали, поднялись новые города. Собран самый высокий урожай зерна и хлопка, первую колею на луне проложил советский Луноход-1». Брежнев резюмировал: Родина «сделала новый шаг по пути к коммунизму», советская внешняя политика «обеспечила условия для мирного созидательного труда», а новый год страна «встречает с оптимизмом».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=KzYQzjOdL28&rel=0">Video</a> Брежнев. 1970 год

Последнее новогоднее появление Брежнева – в 1979-ом, вскоре после ввода советских войск в Афганистан, уже не выглядит таким радужным. Тягостное впечатление производил и сам престарелый генсек, говорящий об осложнении международной обстановки. «ООН провозгласил следующий год Годом ребенка. Но на земле во многих местах звучат выстрелы. Много детей умирают от голода и болезней…», – говорит он.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kiSdL9Lrjuw&rel=0">Video</a> Брежнев. 1979

После смерти Брежнева, в эпоху «гонки на катафалках», новогодние поздравления вновь стали обезличенными. Традицию возродил в 1985 году Михаил Горбачев. 31 декабря 1986 года произошел беспрецедентный случай: Михаил Горбачев поздравил с Новым Годом народ США, а президент США Рональд Рейган – советских людей, что должно было символизировать потепление между двумя сверхдержавами.

31 декабря 1989 года Михаил Горбачев впервые признал, что в ходе перестройки страна столкнулась с множеством негативных явлений, в том числе с массовыми забастовками, экономическими трудностями, обострением межнациональных конфликтов. Но, с его точки зрения, все это перевешивалось окончанием холодной войны и демократическими реформами. «90-е годы обещают стать самым плодотворным периодом в истории цивилизации», – предсказал он.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tSjfyspXkec&rel=0">Video</a> Горбачев.1989

Уже через год оптимизм Горбачева стал еще более осторожным: «Как ни тяжел переживаемый нами кризис, следующий, 1991 год, год станет переломным». Здесь президент СССР не ошибся: 1991 год действительно стал переломным. Настолько, что 31 декабря не было ясно, кто должен поздравлять народ – Горбачев или Ельцин. Первый и последний раз в истории честь обратиться к нации выпала сатирику Михаилу Задорнову. Его выступление как нельзя лучше отразило дезориентированность того периода. Задорнов с экрана говорил, что граждане по утрам не знали, в каком государстве они проснутся завтра, и единственная несомненная буква в его названии – «Г». Прошелся он и по правительству: «Если правительство говорит, что что-то будет, значит, этого не будет никогда», и завершил выступление фразой из анекдота про Карла Маркса: «Пролетарии всех стран – извините!»

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=plHJzKsz-gA&rel=0">Video</a> Задорнов. 1992 год

Еще через год президент теперь уже России Борис Ельцин объявил, что многие годы страна жила «не по средствам», но в 1993 году все изменится. Он заявил, что экономия коснется прежде всего военных расходов, так как «мы увидели там огромные перекосы», помощи соратникам по соцлагерю, которая будет прекращена, и «порочной практики содержания убыточных предприятий».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=w5wJ-NE-lfg&rel=0">Video</a> Ельцин. 1992

Еще через год, спустя три месяца после расстрела Белого дома, Ельцин заявил, что в стране чуть было не началась гражданская война. «Надеюсь, что из горьких событий извлекут урок и политики, и граждане», – подчеркнул он. В 1994 году президент впервые появился перед боем курантов с бокалом в руке, в 1997 – в окружении своей многочисленной семьи.

В последние годы своего правления Ельцин придерживался тезиса «праздничная ночь – не время подводить итоги и раздавать оценки», и акцентировал внимание на следовании новогодним традициям и восхвалении семейных ценностей, предпочитая не комментировать ситуацию в стране. Следующей вехой в истории стало 31 декабря 1999 года. В полдень Борис Ельцин произнес свою знаменитую фразу – «Я устал, я ухожу».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=psgmqxF2-wU&rel=0">Video</a> Ельцин. 31 декабря 1999 года

А в полночь на экране появился Владимир Путин. Он признался, что собирался встречать праздник дома как все, но ему пришлось срочно заменить Ельцина.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=i4LLxY4RPwk&rel=0">Video</a> Путин. 1999 год

Начиная с 2000 года, Путин выступал не из кабинета, а с Ивановской площади Кремля. В 2000-м он сообщил, что «в стране появились заметные элементы стабильности, а это многого стоит», но в то же время – «в эту праздничную ночь далеко не у всех богатый стол, не в каждом доме счастье и успех, и мы должны помнить об этом».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ESJk19dySoM&rel=0">Video</a> Путин. 2000 год

В 2008 Путин объявил, что благосостояние граждан растет год от года, и открываются новые возможности. После чего четыре года подряд россиян поздравлял Дмитрий Медведев. В кризисном 2009 году Дмитрий Анатольевич сообщил, что «год был не простой, но мы показали, что можем держать удар».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=X962FHa1XH8&rel=0">Video</a> Медведев. 2009 год

С 2012 года население РФ опять поздравляет Владимир Путин. Показательны его выступления 31 декабря 2014 и 2015 года. После воссоединения с Крымом президент заявил: «это событие навсегда останется важнейшей вехой в отечественной истории». Он поблагодарил граждан «за готовность быть с Россией и в дни триумфа, и в день испытаний». «Год будет таким, каким мы сами его сделаем. Насколько творчески и результативно будет трудиться каждый из нас, другого рецепта нет», – подчеркнул Путин.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JTz2i9yDSZ4&rel=0">Video</a> Путин. 31.12.2014

Последнее на сегодняшний день поздравление президента (от 31.12.2015) стало самым милитаризованным. Путин особо упомянул российских военнослужащих, которые борются с мировым терроризмом и «защищают интересы России на дальних рубежах», а также напомнил об отмечавшемся в прошлом году 70-летии Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, он вновь повторил, что благополучие России зависит от каждого.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xgrD2FK4dKY&rel=0">Video</a> Путин. 31.12.2015

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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