Бывший советник Паслера назначен заместителем Тунгусова (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

Губернатор Евгений Куйвашев определил куратора проектных офисов, создаваемых в Свердловской области в рамках реализации 11 приоритетных стратегических направлений. Как сообщили в ДИПе, он подписал указ о назначении заместителем руководителя администрации губернатора Евгения Гурария.

«Губернатор обозначил круг задач, которые предстоит решать… Нам необходимо совместно с коллегами из отраслевых органов государственной власти выстроить систему реализации стратегических проектов и добиться решения поставленных губернатором задач по социально-экономическому развитию нашего региона», – пояснил Евгений Гурарий.

К исполнению своих служебных обязанностей Евгений Гурарий приступил с 27 декабря 2016 года.

Известно, что чиновник родился в 1985 году. С отличием окончил Уральский институт РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление», кандидат политических наук. До 2013 года он занимал должность начальника экспертного управления экспертно-аналитического департамента губернатора, позже являлся советником председателя правительства Дениса Паслера. Курировал работу по сопровождению ряда инвестиционных проектов, обеспечивал организацию экспертно-аналитической и контрольной работы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

Минтранс РФ велел Куйвашеву пресечь высадку безбилетных детей на мороз. / Год 2016 для УВЗ: от досрочного выполнения гособоронзаказа до побед на танковом биатлоне. / Екатеринбург показал 18-процентное падение продаж автомобилей в 2016 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»