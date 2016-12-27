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Екатеринбург

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Публикации за 27.12.16

Бывший советник Паслера назначен заместителем Тунгусова (ФОТО)

Бывший советник Паслера назначен заместителем Тунгусова (ФОТО)

Губернатор Евгений Куйвашев определил куратора проектных офисов, создаваемых в Свердловской области в рамках реализации 11 приоритетных стратегических направлений. Как сообщили в ДИПе, он подписал указ о назначении заместителем руководителя администрации губернатора Евгения Гурария.

«Губернатор обозначил круг задач, которые предстоит решать… Нам необходимо совместно с коллегами из отраслевых органов государственной власти выстроить систему реализации стратегических проектов и добиться решения поставленных губернатором задач по социально-экономическому развитию нашего региона», – пояснил Евгений Гурарий.

К исполнению своих служебных обязанностей Евгений Гурарий приступил с 27 декабря 2016 года.

Известно, что чиновник родился в 1985 году. С отличием окончил Уральский институт РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление», кандидат политических наук. До 2013 года он занимал должность начальника экспертного управления экспертно-аналитического департамента губернатора, позже являлся советником председателя правительства Дениса Паслера. Курировал работу по сопровождению ряда инвестиционных проектов, обеспечивал организацию экспертно-аналитической и контрольной работы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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