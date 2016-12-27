Микки Рурк собирается на Урал

Публикации за 27.12.16

Голливудский актер Микки Рурк собирается приехать на Урал. Здесь он планирует провести боксерский поединок. Правда, с кем будет драться 64-летний актер, не сообщается.

О возможном поединке, который может пройти в феврале или марте 2017 года, рассказал менеджер Вадим Корнилов. «Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки. Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева. Сейчас Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России», – цитирует Корнилова ТАСС.

Как напоминает «Чемпионат.ком», в 2014 году Рурк вышел на ринг против Эллиота Сеймура в Москве. Актер одержал победу, что позже обернулось скандалом – организаторов боя заподозрили в том, что он был постановочным.

Со скандалами прошли и несколько последних громких боев в Екатеринбурге, о чем подробно писал NDNews.ru. В нечестности промоутерскую группу Алексея Титова упрекал Джеф Монсон, который выходил на ринг против Ивана Штыркова. Нарекания у зрителей вызвал и бой с участием Антонио Сильвы, в котором тому же Штыркову присудили техническую победу, в чем усомнились посетители мероприятия. А рейтинговый бой Александра Поветкина полторы недели назад вообще был отменен, т.к. боксера заподозрили в употреблении допинга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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