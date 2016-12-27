В Екатеринбурге после употребления суррогата скончалась лежачая больная

Публикации за 27.12.16

Вчера вечером в Железнодорожном районе на улице Технической 59-летняя женщина скончалась предположительно после употребления косметической спиртосодержащей жидкости.

«Сообщение о смерти женщины поступило 26 декабря в 17:00 в дежурную часть отдела полиции №10 от бригады скорой помощи. Однако делать выводы о том, что причина смерти – в употреблении суррогата, пока преждевременно. Точную причину можно будет назвать только после результатов судебно-медицинской экспертизы», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

По некоторым сведениям, накануне она вместе с супругом и подругой употребляла лосьон «Вита-септ Космо+». Однако ни ее муж, ни подруга к помощи медиков не прибегали. При этом следователи отмечают, что женщина перед смертью долго болела, вела лежачий образ жизни, не получая должного ухода. При осмотре помещения сыщики увидели картину полной антисанитарии, тело женщины было покрыто пролежнями и паразитами. Следователи выяснили, что бутыльки с лосьоном были куплены в одном из продуктовых магазинов на улице Технической. Причем на витрине средство не стояло, а в помещении склада было обнаружено несколько сотен флаконов лосьона.

Напомним, с 26 декабря Роспотребнадзор по поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева на 30 суток приостановил торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией с содержанием этилового спирта более 25%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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