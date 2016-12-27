Электромонтер из Нижнего Тагила получил благодарность за спасение трех человек на пожаре

Публикации за 27.12.16

Электромонтер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Александр Ивойлов получил сегодня благодарственное письмо за спасение людей на пожаре за подписью начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майора Андрея Заленского. Торжественная церемония прошла в администрации Нижнего Тагила в присутствии первых лиц города. На счету энергетика – три спасенные жизни.

37-летний Александр Ивойлов работает электромонтером в Центральном районе городских электросетей филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго». Днем 24 октября, когда случилась трагедия, он гостил у своей родственницы в поселке Евстюниха. Заметив дым, валивший из окон соседнего трехквартирного барака, тагильчанин сразу бросился на помощь.

«Времени на раздумья не было – тут же рванул туда. Подбежал к приоткрытой двери, увидел за ней лежащего на полу человека. Вынес его наружу, а потом войти уже не смог – полыхало вовсю. Обежал дом с другой стороны, разбил окно, и увидел на полу ещё человека. Вытащили его вместе с местным жителем, на месте ЧП уже собрался народ», – воссоздал картину произошедшего Александр Ивойлов.

После этого Александр вновь вошел в дом и помог выбраться из огня жительнице соседней квартиры, а потом умело обесточил горящий дом. Прибывшие на место пожарные несколько часов тушили барак – площадь возгорания составила 90 квадратных метров, а при разборе сгоревших конструкций обнаружили тело 56-летней хозяйки дома. Если бы не грамотные действия энергетика, жертв могло быть больше, считают спасатели. Причиной пожара, по их словам, стала электроплитка, которую погорельцы использовали для обогрева жилища.

По словам самого Александра Ивойлова, не растеряться в этой чрезвычайной ситуации ему помогли навыки газоспасателя. А члены семьи и соседи уверены, что все дело в высоких моральных качествах. «В электроэнергетике вообще слабаков нет. У нас, как в стихотворении Маршака «Рассказ о неизвестном герое», «к славному подвигу каждый готов». Но сегодня шанс его совершить выпал Александру. Большое спасибо ему за отвагу и находчивость, мы по праву гордимся его поступком», – прокомментировал церемонию награждения начальник Центрального района городских электросетей филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Олег Стаканчиков.

Нижний Тагил, Служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 27.12.16

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