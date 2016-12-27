Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа госпитализированы 1000 человек, закрыты школы и детсады

Публикации за 27.12.16

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжает набирать обороты эпидемия ОРВИ и гриппа. В Екатеринбурге выше среднеобластного показателя на 45%, еще в пяти городах – в полтора раза. Закрыто 116 классов в школах, 89 групп в детсадах, полностью приостановлен учебный процесс в трех садиках и 11 школах. По данным федерального Роспотребнадзора, в регионе госпитализированы 1000 человек.

В Свердловской области за неделю с 19 по 25 декабря зарегистрировано 38 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 93,5 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 11%, сообщает сегодня пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Заболеваемость превышает эпидемический порог во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 18,1 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 16%, выше среднеобластного показателя на 45%. В полтора раза превышен показатель еще в пяти муниципальных образованиях: Режевском ГО, ГО ЗАТО Свободном, МО Городе Ирбите, Волчанском ГО, Верхнесалдинском ГО.

«Частично приостановлен образовательный процесс в 38 школах – закрыто 116 класса, в 76 ДОУ закрыто 89 групп; полностью приостановлен образовательный процесс в 3 ДОУ, в 10 школах, 1 интернате. В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусовв области за неделю обследовано 127 человек, проведено 1461 исследование: выделен вирус гриппа А (Н3N2) у 43 заболевших, гриппа В у двух человек, а также вирусы парагриппа 2,4 типа, аденовируса, РС-вируса и других респираторных вирусов», – уточняют в пресс-службе.

По данным федерального Роспотребнадзора, в Свердловской области с симптомами ОРВИ и гриппа было госпитализировано около 1000 человек.

В связи с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ эпидемиологи рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики. Следить за образом жизни: бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать режим работы и отдыха. Мыть руки с мылом после посещения общественных мест, туалетов и перед едой. По согласованию с врачом принимать витамины, которые способствуют повышению сопротивляемости организма. Пользоваться защитными медицинским масками при посещении магазинов, в общественном транспорте. При появлении признаков заболевания обращаться за медпомощью (вызывать врача на дом). Соблюдать «этикет больного».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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