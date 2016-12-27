Светодиодные деревья и опасные горки – в Свердловской области открываются ледовые городки (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

В городах Свердловской области на этой неделе начали открываться новогодние ледовые городки. В большинстве территорий жители остались довольны районными елками – организаторы на совесть сделали и снежные скульптуры, и праздничную иллюминацию. Но аттракционы по-прежнему вызывают нарекания. Первые посетители городков в Верхней Салде и Североуральске пожаловались на небезопасные ледовые горки, а в Карпинске из-за пугливой лошади на открытии елки едва не пострадал ребенок. Обзор ледовых городков в областных городах – в обзоре NDNews.ru.

Одним из первых в Свердловской области открылся ледовый городок в Верхней Салде. Здесь новогоднее настроение горожанам создают яркая 18-метровая елка, аллея из светодиодных деревьев и ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символа года – Петуха. Для детей в городке построена снежная крепость, ледяной лабиринт, чаша-ловушка, и, конечно, горки. К ним-то и возникли претензии салдинцев. «Кто принимал горки, в плане техники безопасности? Ушли со слезами, ушибы на ямах! Срочно приемной комиссии принять по новой, но теперь своими попами. Безобразие, испортили все настроение. И таких случаев много», – негодует в соцсетях горожанка Елена Макарова. С ней согласились и другие пользователи. Стоит отметить, что ледовый городок с неудобными горками обошелся местной казне в 2,5 миллиона рублей.

Фото: сайт vSalde

Жители Североуральска тоже сетуют на огромную травмоопасную горку в новогоднем городке. «На какой интерес только надо было делать горку до второго этажа, без перил на съезде и с таким промежутком между ступеней, что туда может легко провалиться поскользнувшийся ребенок. Это прямой путь в травматологию», – пишут горожане в соцсетях. При этом все остальное в главной городской елке североуральцам нравится: «Красивый ледовый городок в этом году. Постарались, молодцы!».

Фото: сообщество «Подслушано Североуральск»

В Серове сдача городка прошла накануне. В этом году, по мнению горожан, площадь украсили неплохо. Тематика городка – сказки. Здесь разместились Маша и Медведь из популярного мультфильма, три богатыря, леший и другие. Как пишет серовская газета «Глобус», изо льда скульпторы вырезали лишь символ наступающего года – фигуру петуха, да большие цифры «2017». Также изо льда были вырублены ледяная копилка и столбы галереи, ведущей от входа к центру городка. При этом некоторые жители Серова возмущаются в соцсетях, что главная елка «какая-то дохлая». Другие считают, что лучше такая живая, чем искусственная «из прутьев и железа».

Фото – газета «Глобус»

В Карпинске торжественное открытие ледового городка состоялось 25 декабря, собралось огромное количество жителей. Перед горками были длинные очереди, родители фотографировали детей на фоне ледяных скульптур, а на импровизированной сцене возле администрации города гостей поздравляли традиционные Дед Мороз и Снегурочка, а также Бабки Ёжки, Лунтик и символ уходящего года Обезьяна, сообщает издание «Вечерний Карпинск». Праздник омрачил небольшой инцидент во время фейерверка. Лошадь, которая катала маленького ребенка по площади, испугалась хлопка салюта и помчалась через толпу людей. Хозяин побежал за животным. Лошадь никого не затоптала, но ребенок, который сидел верхом, упал.

Фото – газета «Вечерний Карпинск»

Как пишет красноуфимский портал «КСК66», жители в этом году остались довольны городком, который построили на стадионе. Правда, фигур в городке не так много: на площадке разместились Дед Мороз и Снегурочка, а также петушок – сделаны они из снега. Тематики у новогоднего городка нет. Из развлечений – есть горка для самых маленьких и горка для подростков, ледяная чаша, в которой можно бороться. Изо льда в Красноуфимске построили только подобие сцены и стенки, в которые вмонтировали светящиеся гирлянды. Также для иллюминации использовали деревья вокруг площадки – их украсили разноцветными гирляндами.

Фото – портал «КСК66»

В Каменске-Уральском городок еще не открыли, но строительство уже завершается. Здесь почти все скульптуры будут изо льда. Согласно информации на официальном сайте города, на центральной площади города сделают ледовые копии скал Мамонт и Динозавр. Помимо ледовых глыб с крутыми склонами вырежут скульптуры тружеников родного края, скалу Богатырек в образе богатыря, детские лабиринт и ловушку. Олицетворением зимней рыбалки на Исети станут Волк и Лиса из одноименной сказки. Гордо возвысится над хищниками главный обитатель уральских лесов ― трехметровый лось. Будут и традиционные ледовые скульптуры – Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, новогодняя игрушка и символ наступающего 2017 года – Петух.

Фото – группа Каменска-Уральского «ВКонтакте»

В Новоуральске тоже почти все готово к открытию. 18-метровая елка поприветствует горожан 28 декабря, ледовый городок будет посвящен русским сказкам. Особой фишкой станет аттракцион «Баба Яга» – сказочный персонаж в ступе и с электромотором раз в полчаса будет «вылетать» из своей избушки и по металлическим тросам двигаться в сторону «деревьев», после того, как бабуля «усядется» на дерево, она разворачивается и «летит» обратно. Для пущего страху глаза Яги подсветят красным, а ступу – белым. Помимо этого в городке будут ледяные скульптуры Алеши Поповича, Жар-Птицы, Лисы Патрикеевны и Машеньки на спине у Медведя. Мнения новоуральцев о городке разделились. Одни считают, что городская елка в этом году получилась интересной, другие не скрывают скуки. «Каждый год одно и то же. Денег жалеют. Или фантазии не хватает», – пишут особо разочарованные горожане в соцсетях.

Фото – сообщество «Новоуральск – В Контакте»

А вот жителям Асбеста в плане новогоднего городка, похоже, сильно не повезло. Городская елка здесь откроется через два дня, но, по словам жителей, на площадке стоит только одна горка и пара фигур. Недовольны горожане и видом зеленой красавицы. «Елочное освещение очень тусклое в последние годы, администрация могла бы давно сменить гирлянды на елке и по периметру!» – возмущаются жители.

Фото – сообщество «Типичный Асбест»

В Нижнем Тагиле открытие главной елки перенесли на 29 декабря. В этом году ледовый городок посвящен Году экологии, поэтому Театральную площадь украсят ледовые скульптуры животных, занесенных в Красную книгу – леопард, амурский тигр, двугорбый верблюд. Из «местных» животных – лось и заяц. И, конечно, будут обязательные фигуры Деда Мороза с его внучкой. Рабочие уже смонтировали сцену, на которой будут выступать творческие коллективы в новогоднюю ночь. Сцену украсит вырезанный изо льда герб Нижнего Тагила. Рядом с елкой установлена самая большая горка, остальные аттракционы разместились в верхнем ярусе Театральной площади, а в самом начале сквере есть горки для самых маленьких горожан. На обустройство новогодней елки Тагил затратил около 4,5 миллионов рублей.

Фото – издание «ТагилСити»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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