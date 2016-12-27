На Урале борец с коррупцией в погонах за взятку в полмиллиона получил 8 лет колонии

Публикации за 27.12.16

На Среднем Урале бывший сотрудник полиции признан виновным в получении взятки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в Свердловской области вынесен приговор 28-летнему экс-сотруднику полиции, ранее занимавшему должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из территориальных органов внутренних дел. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)

«Следствием и судом установлено, что в ноябре 2015 года сотрудниками отделения, начальником которого на тот момент являлся подсудимый, проводилась проверка деятельности одного из предприятий на предмет осуществления незаконной предпринимательской деятельности. С предложением передачи денег в сумме 1,5 миллионов рублей в виде взятки за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела к подсудимому обратился представитель предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка. Полицейский согласился на получение взятки», – сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Первая часть обещанной суммы – в размере 500 тысяч рублей – была передана стражу порядка 19 декабря 2015 года в одном из кафе по улице Малышева в городе Екатеринбурге. Сразу после этого полицейский был задержан сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Екатеринбург, Игнат Бакин

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