NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 27.12.16

На Урале борец с коррупцией в погонах за взятку в полмиллиона получил 8 лет колонии

На Урале борец с коррупцией в погонах за взятку в полмиллиона получил 8 лет колонии

На Среднем Урале бывший сотрудник полиции признан виновным в получении взятки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в Свердловской области вынесен приговор 28-летнему экс-сотруднику полиции, ранее занимавшему должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из территориальных органов внутренних дел. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)

«Следствием и судом установлено, что в ноябре 2015 года сотрудниками отделения, начальником которого на тот момент являлся подсудимый, проводилась проверка деятельности одного из предприятий на предмет осуществления незаконной предпринимательской деятельности. С предложением передачи денег в сумме 1,5 миллионов рублей в виде взятки за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела к подсудимому обратился представитель предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка. Полицейский согласился на получение взятки», – сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Первая часть обещанной суммы – в размере 500 тысяч рублей – была передана стражу порядка 19 декабря 2015 года в одном из кафе по улице Малышева в городе Екатеринбурге. Сразу после этого полицейский был задержан сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

Светодиодные деревья и опасные горки – в Свердловской области открываются ледовые городки (ФОТО). / В Черноусовском интернате ждут нового директора – с Анатолием Чечулиным продлять контракт не стали. / Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter