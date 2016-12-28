Под Сосьвой из-за чиновничьей волокиты дети учатся в промерзшей старой школе: новое здание простаивает (ФОТО)

Публикации за 28.12.16

В деревне Маслово Сосьвинского городского округа дети вынуждены учиться в школе с печным отоплением, где в коридорах температура всего 4 градуса. Причем в деревне уже построена новая современная школа, но чиновники просто не ввели ее в эксплуатацию.

С жалобой в прокуратуру обратился один из родителей, чей ребенок ходит в филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Романово в дер. Маслово (филиал МБОУ СОШ в д. Маслово). Школу посещают всего пятеро учеников, работают 4 педагога. Все они вынуждены мерзнуть в старом здании с печным отоплением: когда на улице было минус 38 °С, в коридоре температура держалась около 4 градусов тепла, в кабинетах – 16 градусов.

При этом в деревне реконструировали другое здание под новую школу – за 5,1 млн рублей. Подрядчик должен был сдать работы в июле 2015 года, но справился только к июню этого года. Но местные власти решили еще затянуть решение этой проблемы. «При этом администрация Сосьвинского городского округа к новому 2016-2017 учебному году не ввела новое здание школы с элекроотоплением в фактическую эксплуатацию по причине длительной постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Кстати, огнетушители из старой школы сюда уже перенесли, то есть действующая школа не отвечает и правилам противопожарной безопасности.

Новая школа полностью готова

«В связи с волокитой при оформлении правоустанавливающих документов на здание и земельный участок школы и затягивании процедуры лицензирования образовательного учреждения Серовская городская прокуратура директору школы внесла представление с требованием устранения нарушений законодательства», – отмечают в надзорном ведомстве. Кроме того, в отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» внесено представление в связи с тем, что школой не обеспечены безопасные условия обучения и нахождения детей в образовательном учреждении. В отношении директора школы возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»), ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Но дети продолжают учиться в старом здании

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое введение в эксплуатацию здания школы по ул. Новая в дер. Маслово находится на контроле прокуратуры.

Древняя печь на может прогреть промерзшую школу

Сосьва, служба информации РИА «Новый День»

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