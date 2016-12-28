На поездки по России туристы в 2016 году потратили 10,5 миллиардов долларов

Публикации за 28.12.16

Расходы россиян в путешествиях по стране выросли на 88% по сравнению с прошлым годом, в то время как их траты в зарубежных поездках уменьшились на 24% за аналогичный период. Всего на поездки по стране туристы потратили 10,5 миллиардов долларов, а за рубежом – лишь 3,2 миллиарда.

Такие данные озвучили в Ассоциации туроператоров России по итогам 2016 года. «Новые интересные данные – анализ туризма с точки зрения финансовой состоятельности, сделанный Центробанком. ЦБ проанализировал расходы российских граждан на зарубежные поездки и поездки внутри страны. Если на зарубежные поездки расходы сократились на 24%, то внутри страны расходы выросли на 88%», – сообщает АТОР.

Таким образом, на поездки за рубеж россияне потратили 3 млрд 235 млн долларов (в 2015 г. – 4 млрд 263 млн), на поездки по России – 10 млрд 471 млн долларов США (в 2015 г. – 5 млрд 571 млн).

По оценке аналитиков АТОР, это беспрецедентно высокая цифра – даже в 2015 году, когда начался рост интереса к отдыху внутри страны, такого прироста не было.

«Необходимо понимать, что за год цены внутри страны существенно изменились. То конкурентное преимущество, которое мы получили внутри страны в связи с девальвацией рубля, с удешевлением отечественного продукта, в 2016 году этот тренд хоть имел значение, но был уже не настолько актуальным: отдых подорожал. Это говорит о том, что в развитии туризма сыграла большую роль не только стабилизация рубля, но и стабилизация курса. Нестабильность курса оказывает более негативное влияние, чем стабилизация даже высокого курса», – уточняют аналитики АТОР.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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