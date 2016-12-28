В Каменске-Уральском пьяный дебошир устроил резню на автосервисе из-за ремонта «десятки»

Публикации за 28.12.16

В Каменске-Уральском владелец «десятки» устроил резню на автосервисе. Автовладельцу, который в свои 30 лет уже 9 раз был судим, показалось, что еще месяц назад в его машине подменили свечи. Погиб сотрудник автосервиса.

Автовладелец устроил кровавую расправу 26 декабря. На сервис он подошел в весьма нетрезвом виде и начал предъявлять претензии. Он сдавал в ремонт свой ВАЗ-2110 в ноябре и вдруг ему показалось, что сотрудник сервиса заменил в его машине хорошие свечи зажигания на плохие. Именно по этому, по версии, автомобилиста, его «десятка» не запускалась в морозы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, расправу над механиком на глазах у посетителей. Дебошир достал нож и зарезал 48-летнего сотрудника автосервиса, после чего скрылся. Полицейские обнаружили его неподалеку от места убийства. Как выяснилось, мужчина работает в шиномонтажной мастерской, девять раз был судим за кражу, побои, истязания, угрозы убийством и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью. Задержанный дал признательные показания.

«Следственным отделом по г. Каменск-Уральский СК России по Свердловской области 30-летнему ранее судимому жителю Каменского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»)», – добавили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Обвиняемый находится под стражей.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 28.12.16

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